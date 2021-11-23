Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri merak ediliyor. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanacak. Milyonlarca kişi akşam saatlerinden bu yana bizleri yetiştirerek bugünlere getiren öğretmenlerimize kutlama mesajı atıyor ve aynı zamanda Öğretmen Günü Atatürk sözlerini araştırıyor. Peki, Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri nelerdir? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri!
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.
Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.
Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.