Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri merak ediliyor. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanacak. Milyonlarca kişi akşam saatlerinden bu yana bizleri yetiştirerek bugünlere getiren öğretmenlerimize kutlama mesajı atıyor ve aynı zamanda Öğretmen Günü Atatürk sözlerini araştırıyor. Peki, Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri nelerdir? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.