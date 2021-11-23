Ankara'da 2 suç örgütüne darbe! Esnafı canından bezdirmişlerdi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, esnafın ve eğlence mekan sahiplerinin canından bezdiren 2 suç örgütünü yönelik operasyon düzenledi. 'Güneşler ve Siteler' suç örgütünün borçlandırdıkları yabancı uyruklu kadınları eğlence mekanlarında çalıştırıp zorla fuhşa zorladıkları, esnaftan 'haraç' adı altında para topladıkları ve bu duruma dayanamayan esnafın dükkanları kapatıp memleketlerine döndükleri ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Güneşler ve Siteler' adı altında iki suç örgütünü tespit etti.