Pendik'te acil servisteki doktora saldıran şüpheli tutuklandı

Olay, 17 Kasım Çarşamba saat 4.30 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri kavga eden taraflar M.İ. ve L.Ç.'yi sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğunu iddia eden M.İ. hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti.
DOKTOR DEMİR SALDIRI NEDENİYLE M.İ. HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU.
Müşteki Doktor Esma Demir, emniyetteki ifadesinde pratisyen hekim olarak görev yaptığını, 17 Kasım günü saat 4.30 sıralarında M.İ.'nin adli rapor almak amacıyla polisler tarafından hastaneye getirildiğini söyledi.
Hasta M.İ.'nin tedavi amacıyla müşahede odasına alındığını ve tedavi sırasında hastanın kendisine arkadan saldırarak saçlarını çektiğini belirtti. Emniyet güçlerinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade eden Doktor Demir, şüpheli M.İ.'den davacı ve şikayetçi olduğunu vurguladı.