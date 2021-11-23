İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonucu sorgulama ekranı! 2021 İBB genç üniversiteli burs sonucu nasıl öğrenilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin karşılıksız olarak ihtiyaç sahibi olanlara sunduğu Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları yoğun ilgi görmüştü ve sonuçlar merak konusu olmuştu. İBB burs sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından şanslı öğrencilerden biri olup olmadığını merak edenler hemen araştırmalarını arttırdı. İşte ayrıntılar…
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
5 Ekim'de başlayan başvurular 22 Ekim'de sona ermişti. Burs sonuçları da açıklandı, İşte sorgulama ekranı:
İBB'nin "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423; 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ise 33 bin 763 öğrenciye eğitim desteği sağlandı. Bu yıl hak kazanan öğrencilerle birlikte toplam 115 bin 76 öğrenciye maddi eğitim desteği sağlanmış olacak.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.