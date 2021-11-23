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    • 23.11.2021 09:04
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    İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonucu sorgulama ekranı! 2021 İBB genç üniversiteli burs sonucu nasıl öğrenilir?

    Merakla ve heyecanla beklenen İBB burs sonuçları açıklandı. 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği kazandı ve başvurusunun olumlu olup olmadığını merak eden üniversite öğrencileri İBB burs sonucu sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine sunduğu “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” için ilk taksit ödemelerinin yapılacağı tarih için de bilgi verildi. Peki 2021 İBB genç üniversiteli burs sonucu nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    İBB burs sonuçları açıklandı!

    İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonucu sorgulama ekranı! 2021 İBB genç üniversiteli burs sonucu nasıl öğrenilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin karşılıksız olarak ihtiyaç sahibi olanlara sunduğu Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları yoğun ilgi görmüştü ve sonuçlar merak konusu olmuştu. İBB burs sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından şanslı öğrencilerden biri olup olmadığını merak edenler hemen araştırmalarını arttırdı. İşte ayrıntılar…

    İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    5 Ekim'de başlayan başvurular 22 Ekim'de sona ermişti. Burs sonuçları da açıklandı, İşte sorgulama ekranı:

    İBB BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İBB'nin "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423; 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ise 33 bin 763 öğrenciye eğitim desteği sağlandı. Bu yıl hak kazanan öğrencilerle birlikte toplam 115 bin 76 öğrenciye maddi eğitim desteği sağlanmış olacak.

    DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

    Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
    Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
    Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        T.C. vatandaşı olmak
        Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
        Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
        Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        2021-2022 İBB BURSU NE KADAR?

        İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ise İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

        İBB BURSU NE ZAMAN YATAR?

        Toplam 3 bin 200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksiti, Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatırılacak. Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki periyot halinde ödenecek.

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NEDİR?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız olarak verdiği eğitim desteğidir.
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