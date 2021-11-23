2021-2022 İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ise İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

İBB BURSU NE ZAMAN YATAR?

Toplam 3 bin 200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksiti, Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatırılacak. Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki periyot halinde ödenecek.





İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız olarak verdiği eğitim desteğidir.