Müslüme'nin katili ortaya çıktı mı? Müslüme'nin dedesi kim, neden tutuklandı? Ağabeyden şüpheleniliyordu! Müslüme'nin ölüm nedeni ne?

NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı mahallesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet – Selvi Yagal çiftinin 7 çocuğundan ikinci küçük olan Müslüme Yağal, çarşamba günü evlerinin önünde oynarken saat 17.00'de aniden kayıplara karıştı. Annesinin durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumuna gönderildi, aile üyelerinden de kan örneği alındı. Aramaların 6'ncı gününde, Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin hayvan ayak izi olduğu tespit edildi.