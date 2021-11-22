Üç aylar ne zaman 2022? Üç aylar takvimi 2022 Diyanet! 3 aylar hangi tarihte başlıyor? Receb, Şaban, Ramazan…

Milyonlarca Müslüman vatandaş 3 aylar ne zaman 2022? Üç aylar takvimi 2022 Diyanet araştırmalarını hızlandırdı. Kasım ayının son günleri yaşanırken yeni yılın bitmesine az bir zaman kaldı ve 2022 yılındaki önemli günlerin tarihleri merak konusu oldu. Bol bol ibadetlerle geçirilen fazileti, önemi büyük olan Üç Aylar her yıl sabırsızlıkla bekleniyor. Mübarek Receb, Şaban, Ramazan aylarını ve Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini içerisinde bulunduran Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? İşte tüm bilgiler…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
2022 KANDİL TARİHLERİ!
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.