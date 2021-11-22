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    • 22.11.2021 08:53
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    İzmir’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    İzmir’in Gaziemir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

    İzmir’de feci kaza! 1 ölü

    Kaza, dün akşam saatlerinde Sevgi Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gürkan Esmer (46) idaresindeki 35 AYS 140 plakalı motosiklet Menderes istikametinden Gaziemir yönüne seyrettiği esnada, karşı yönden gelen S.E., yönetimindeki 26 AAK 647 plakalı Wolkswagen marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.



    Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Esmer yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis tarafından çevre güvenliği sağlanırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esmer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.



    Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Esmer'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobilin kadın sürücüsü S.E., ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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