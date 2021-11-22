İzmir’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti





Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Esmer yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis tarafından çevre güvenliği sağlanırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Esmer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.