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    • 22.11.2021 11:37
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    • 22.11.2021 12:13
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    SON DEPREMLER! Erzurum'da deprem! Vali Memiş'ten açıklama geldi! AFAD ve Kandilli son dakika depremler

    Son dakika haberine göre Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem Erzurum'un Köprüköy mevkisinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4,7 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Erzurum Valisi Okay Memiş deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok." dedi.

    Erzurum’da korkutan deprem! Validen açıklama geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin derinliği 6,9 kilometre olarak açıklandı. Deprem Erzurum çevresinde bulunan Ağrı, Kars, Bingöl, Bayburt, Erzincan ve Rize illerinden de hissedildi.

    VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ
    Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde geçen hafta cuma günü 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ifade ederek, bu depremin ardından aynı ilçede 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini hatırlattı.

    Söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini anlatan Memiş, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

    Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

    Vali Memiş, Köprüköy'de hasar tespit çalışmalarının ve ekiplerin tedbirlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

    AFAD ERZURUM DEPREMİ BİLGİLERİ

    Tarih (TS): 22.11.2021 - 11:31:25
    Büyüklük: 4.7 (Mw)
    Ülke: Türkiye
    İl: Erzurum
    İlçe: Köprüköy
    Enlem: 39.8161 (K)
    Boylam: 41.8485 (D)
    Derinlik: 6.90 (KM)

        2 GÜN ÖNCE 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ!
        Erzurum'da 2 gün önce de bir deprem meydana gelmişti.


        *Habere gitmek için tıklayın

        AFAD'dan yapılan açıklamada, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

        Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu bildirildi.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
        Kandilli Rasathanesi'nin 22 Kasım 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde…

        2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
        2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
        2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
        2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

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        Haberler Güncel SON DEPREMLER! Erzurum'da deprem! Vali Memiş'ten açıklama geldi! AFAD ve Kandilli son dakika depremler
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