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    • 22.11.2021 11:40
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    • 22.11.2021 11:51
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    Erzurum'da deprem son dakika! 22 Kasım Erzurum'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son dakika deprem Erzurum Köprüköy, Muş, Erzincan, Kars...

    Son dakika haberine göre Erzurum'da deprem meydana geldi. Arama motorlarında, Erzurum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğüde? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. AFAD'ın resmi internet sitesinde saat 11:31'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bilgisi verildi.

    Erzurum’da deprem son dakika! Erzurum’da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son dakika deprem Erzurum Köprüköy...

    AFAD verilerine göre saat 11.31'de merkez üssü Erzurum Köprüköy olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Tarih (TS)22.11.2021 - 11:31:25

    Büyüklük4.7 (Mw)

    Ülke Türkiye

    İl Erzurum

    İlçe Köprüköy

    Enlem 39.8161 (K)

    Boylam 41.8485 (D)

    Derinlik 6.90 (KM)

    2 GÜN ÖNCE 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ!

    AFAD'dan yapılan açıklamada, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu belirtti.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Kandilli Rasathanesi'nin 22 Kasım 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde…

    2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
    2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
    2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
    2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
    2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel


        2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
        2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
        2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel
        2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2021.11.21 18:45:20 37.8745 26.9902 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.11.21 18:23:50 37.8755 27.1142 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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