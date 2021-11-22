Erzurum'da deprem son dakika! 22 Kasım Erzurum'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son dakika deprem Erzurum Köprüköy, Muş, Erzincan, Kars...

2 GÜN ÖNCE 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ!
AFAD'dan yapılan açıklamada, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu belirtti.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi'nin 22 Kasım 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde…
2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel