Erzurum'da deprem son dakika! 22 Kasım Erzurum'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son dakika deprem Erzurum Köprüköy, Muş, Erzincan, Kars...

2 GÜN ÖNCE 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ!

AFAD'dan yapılan açıklamada, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu belirtti.