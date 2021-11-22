Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: İzmirli depremzedelerin konutları 26 Kasım'da teslim edilecek





DEPREMZEDELERE KONUT MÜJDESİ

İzmir'de de aynı hızla konutlarımızı inşa ettik. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü, deprem dönüşüm çalışmalarını yürüttü. Hazırlıkları hızla tamamlayarak vatandaşlarımıza birer yuva olacak temelleri attık. Bayraklı'nın üç mahallesindeki toplam büyüklüğü 75 bin metrekareyi bulan yatırım bedeli 750 milyon lira olan inşaat yaptık.

İnşallah bu konut ve dükkanları Kasım'da, yani önümüzdeki Cuma günü vatandaşlarımıza bizzat teslim edeceğiz. Bayraklı'da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için 3 bin 649 konut yapıyoruz. Bu alanın ilk etabında inşa edilen 397 konutumuzu inşallah yılbaşında tamamlayacağız. Kalan konutların inşasını da etaplar halinde en kısa sürede bitireceğiz.