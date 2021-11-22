Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: İzmirli depremzedelerin konutları 26 Kasım'da teslim edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplatısının ardından gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.
Erdoğan, "İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Deprem anından itibaren Bakanlarımız, AFAD, UMKE, Kızılay, TOKİ ve ilgili tüm kurumlarımıza sahadaydık. İzmirli kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Evleri yıkılan vatandaşlarımızı bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak için harekete geçtik. Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi hızlı bir şekilde hızlı tespit çalışmalarımızı tamamladık.
DEPREMZEDELERE KONUT MÜJDESİ
İzmir'de de aynı hızla konutlarımızı inşa ettik. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü, deprem dönüşüm çalışmalarını yürüttü. Hazırlıkları hızla tamamlayarak vatandaşlarımıza birer yuva olacak temelleri attık. Bayraklı'nın üç mahallesindeki toplam büyüklüğü 75 bin metrekareyi bulan yatırım bedeli 750 milyon lira olan inşaat yaptık.
İnşallah bu konut ve dükkanları Kasım'da, yani önümüzdeki Cuma günü vatandaşlarımıza bizzat teslim edeceğiz. Bayraklı'da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için 3 bin 649 konut yapıyoruz. Bu alanın ilk etabında inşa edilen 397 konutumuzu inşallah yılbaşında tamamlayacağız. Kalan konutların inşasını da etaplar halinde en kısa sürede bitireceğiz.