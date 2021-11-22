Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.11.2021 18:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2021 18:59
    ABONE OL

    Siirt'te kaza! Askeri araç devrildi

    Son dakika haberleri... Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç kaza yaptı. Yan yatan araçta yangın çıkarken, askeri personel kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

    Askeri araç kazası!

    Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç devrildi.

    Kaza akşam saatlerinde Siirt-Şırnak çevreyolu eski E tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    KAZA HAFİF ATLATILDI
    Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel yanmaktan son anda kurtuldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Askeri personelin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mehmetçik’ten kış temizliği! 3 PKK’lı daha...
    Haberler Güncel Siirt'te kaza! Askeri araç devrildi
        SON DAKİKA