AK Parti'den flaş anket açıklaması: CHP'nin birinci parti olduğu anket yok

Ama onu Beştepe'de daha güçlü kılabilmek için, AK Parti de 2023 seçimlerinde birinci parti olarak yoluna devam edecek. Hangi elinizde, hangi kamuoyu yoklaması varsa getirin masanın üstüne koyun. Dışarda bir hava oluşturuyorlar, 'Geldik, geliyoruz' diyorlar. Zannedersin ki CHP birinci parti olmuş, onlar iktidara gelecek. CHP'nin birinci parti olarak görüldüğü bir kamuoyu araştırması yok. Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti birinci partidir. Daha yüksek oy alarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.