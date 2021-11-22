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    • 22.11.2021 18:21
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    • 22.11.2021 18:27
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    AK Parti'den flaş anket açıklaması: CHP'nin birinci parti olduğu anket yok

    Anketler hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Zannedersin ki CHP birinci parti olmuş, onlar iktidara gelecek. CHP'nin birinci parti olarak görüldüğü bir kamuoyu araştırması yok. Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti birinci partidir” dedi.

    AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, parti genel merkezinde "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı" düzenlendi.

    Programın açılışında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a telefon ile bağlandı.

    CHP'NİN BİRİNCİ PARTİ OLDUĞU ANKET YOK!
    Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yerel seçim anketleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "İnşallah 2023 Türkiye'nin yeni bir döneminin başlangıcı olacak. 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden milletimizin oylarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilecek.

        Ama onu Beştepe'de daha güçlü kılabilmek için, AK Parti de 2023 seçimlerinde birinci parti olarak yoluna devam edecek. Hangi elinizde, hangi kamuoyu yoklaması varsa getirin masanın üstüne koyun. Dışarda bir hava oluşturuyorlar, 'Geldik, geliyoruz' diyorlar. Zannedersin ki CHP birinci parti olmuş, onlar iktidara gelecek. CHP'nin birinci parti olarak görüldüğü bir kamuoyu araştırması yok. Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti birinci partidir. Daha yüksek oy alarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        "YAPMAYACAĞIMIZ ŞEYLERİ HALKA SÖYLEMEYECEĞİZ"
        Teşkilat çalışmalarında çok önemsediği bir noktanın altını çizen Kurtulmuş, AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının, gönüllere girmeyi başarmaktan geçtiğini, gönüllerden düşmemek için insanların derdini dinleyerek, samimiyetle çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

        Numan Kurtulmuş, "2023 o kadar önemli bir seçim ki birileri şimdiden güçlü Türkiye'nin önünü kestik diye hesaplar yapmaya başlıyorlar. Mesele Tayyip Erdoğan değil, mesele AK Parti değil, mesele Türkiye'ye çelme takabilmek, Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki mücadelesinin önünü kesmektir. İnsan çoğaltmanın peşinde olacağız. Kibirli olmayacağız. Mütevazi, samimi olacağız. Halkımızın içinde olacağız. Yapacağımız şeyleri söyleyeceğiz, yapmayacağımız hiçbir şeyi söylemeyeceğiz." dedi.

            AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise siyasete AK Parti ile başladığını ve her gittiği ilde parti için çalışanlardan özveri ile çalışmaya devam etmelerini istediğini anlattı.

            Başkan Erdoğan'ın her zaman vefanın önemini vurguladığını, buna partide öncelik verdiklerini dile getiren Keşir, partisinin, girdiği ilk seçimlerden önceki 2002 Seçim Beyannamesinde kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritasını ortaya koyduğunu ve kadına şiddetle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

            Konuşmaların ardından kuruluştan bugüne görev yapan 81 ilin kadın kolları başkanlarının katılımlarıyla basına kapalı çalıştay düzenlendi.
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