AK Parti'den flaş anket açıklaması: CHP'nin birinci parti olduğu anket yok

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, parti genel merkezinde "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı" düzenlendi.
Programın açılışında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a telefon ile bağlandı.
CHP'NİN BİRİNCİ PARTİ OLDUĞU ANKET YOK!
Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yerel seçim anketleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "İnşallah 2023 Türkiye'nin yeni bir döneminin başlangıcı olacak. 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden milletimizin oylarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilecek.