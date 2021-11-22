Hendekçi akademisyenlerin gerçek yüzü: Milyonlarca avroluk vurgun kadro kavgasıyla ortaya çıktı!

Barış İçin Akademisyenler içinden bir grubun Avrupa'daki büyük vurgunu ortaya çıktı. 2014'te başlayan terörle etkili mücadeleyi "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bir bildiriyle hedef alan grubun Avrupa ve ABD'den aldıkları fonlar ve yüz binlerce milyon euronun nereye gittiği tartışma konusu.



David Selim Sayers, parisinstitute.org'da yayımladığı "Sürgündeki Gerçek Akademi" adlı makalesinde (1), Türkiye düşmanı Kader Konuk öncülüğünde "Sürgündeki Akademi" adı altında çoğu toplumsal cinsiyet çalışan, Barış İçin Akademisyenler bildirisi imzacısı birçok kişi için akademik kadro ve milyonlarca euro "yardım" adı altında toplanan rantı açıkladı.