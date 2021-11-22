Hendekçi akademisyenlerin gerçek yüzü: Milyonlarca avroluk vurgun kadro kavgasıyla ortaya çıktı!

Barış İçin Akademisyenler içinden bir grubun Avrupa'daki büyük vurgunu ortaya çıktı. 2014'te başlayan terörle etkili mücadeleyi "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bir bildiriyle hedef alan grubun Avrupa ve ABD'den aldıkları fonlar ve yüz binlerce milyon euronun nereye gittiği tartışma konusu.
David Selim Sayers, parisinstitute.org'da yayımladığı "Sürgündeki Gerçek Akademi" adlı makalesinde (1), Türkiye düşmanı Kader Konuk öncülüğünde "Sürgündeki Akademi" adı altında çoğu toplumsal cinsiyet çalışan, Barış İçin Akademisyenler bildirisi imzacısı birçok kişi için akademik kadro ve milyonlarca euro "yardım" adı altında toplanan rantı açıkladı.
BİLDİRİ İMZACISI VE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞANLAR KADROYA!
David Selim Sayers anne tarafından Türk baba tarafından İngiliz kökenli bir akademisyen. Kendisi de Barış İçin Akademisyenler imzacısı ve yazısında hala bildirinin içeriğine katıldığını ifade ediyor. Sayers ile Almanya'daki bildiricileri karşı karşıya getiren olay ise Ağustos 2019'da, Duisburg-Essen Üniversitesi'nin (UDE) kendisinin de uzman olduğu alanda doçentlik pozisyonunda bir kadro alacağını duyurması ile başlıyor. Selim Sayers, kendisinin bütün kriterleri karşıladığını belirtiyor ve başvurusunu yapıyor. İlandan sorumlu kişi ise Türkiye düşmanı kimliği ile tanınan Kader Konuk, o sıralarda UDE'nin Türk Araştırmaları Enstitüsü'nün Başkanlığını yapmakta.
Sayers'in başvurusu kabul edilmiyor, sebebi de kendisine bildirilmiyor. Sayers, birkaç ay ısrarla enstitüye ve üniversite yönetimine mektup yazıyor. Fakat gerekçeyi öğrenemiyor. Ve konuyu araştırmaya karar veriyor. Sayers ilana sadece 5 kişinin başvurduğunu ve kendisinin ise ilk 3 aday içinde bile olmadığını görüyor. Bunun üzerine ilk 3'e giren adaylara baktığında hepsinin de ne tesadüf ki "Barış İçin Akademisyenler" imzacısı ve yine üçünün de "toplumsal cinsiyet" çalışıyor olduğunu fark ediyor.
TÜRKİYE DÜŞMANI KADROYU YAKIN DOSTLARINA PEŞKEŞ ÇEKTİ
Bu üç isim ise Konuk'un yakın çevresinden Nil Mutluer, Hilal Alkan ve HDP üyesi Nazan Üstündağ. Nil Mutluer Sürgündeki Akademi'nin kurucularından, Hilal Alkan danışma kurulu üyesi, Nazan Üstündağ ise üye. Sayers, Konuk'a 'yeniden ve neden elendiğini' öğrenmek için kime başvurması gerektiğine ilişkin yazdığında cevap alamadığını belirterek diğer adayları araştırdığında sadece gerekli dilleri bilen tek aday olmadığını, aynı zamanda bu konuda akademisyenlik kadrosuna alınabilecek tek aday olduğunu gördüğünü belirtiyor.