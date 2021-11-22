18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı! Takvim nasıl işleyecek?





En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranı yüzde 93'e ulaştı. Eğitim sistemindeki öğretmen sayısının büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmene karşılık geliyor.