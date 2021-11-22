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    • 22.11.2021 10:14
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 5. yargı paketine eklendi! Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

    Sabah saatlerinden itibaren Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Koranavirüs salgınından dolayı açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020 itibariyle evlerine gönderilen mahkumların izinleri 9 kez uzatılmıştı ve yeniden bir tarih değişikliği yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Yüzbinlerce mahkumun gündeminde olan bu konu 5. yargı paketine eklendi. Peki Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte açık cezaevi izinleri konusuna dair son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 5. yargı paketine eklendi! Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine gönderilen ve izin süreleri 2 aylık süreçlerle sık sık uzatılan açık cezaevi mahkumları hangi tarihte dönecek? Açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler neler? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) açıklama geldi mi? İşte detaylar...

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Son dakika açıklamasına göre, izinli olduğu süre içinde suça karışmayanlar cezaevine dönmeyecek. Salgın nedeniyle cezalarının son 1 yılını açık cezaevinde geçirme hakkını kazanan ve izinli olanların cezaevine dönmemesi için düzenleme 5. Yargı Paketi'ne eklendi.

    11 Kasım 2021'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili açıklama yapıldı.

    "7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.

    Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;

    -Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,

        -Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,

        -Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,

        -Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."

        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2021 tarihinde resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:

        "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
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