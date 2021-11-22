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    • 23.11.2021 09:21
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    • 23.11.2021 09:21
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    AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı mı?

    AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak edilmeye başlandı. AÖF sınavları hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı?

    Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde eğitim gören binlerce öğrenci AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Güz dönemi ara sınavları için az bir zaman kaldı ve öğrenciler heyecanla sınava nerede gireceklerini merak ederken bir yandan da koronavirüs salgınından dolayı online yapılıp yapılmayacağını merakla araştırır oldu. Peki Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi mi? AÖF vize sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı? İşte AÖF sınavlarına dair tüm bilgiler…

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi ara sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerinin bugün en geç yarın adayların erişimine açması bekleniyor.

    AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ üzerinden e-Devlet hesabı ile ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapılabiliyor. Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapmak isteyen adaylar e-posta veya TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra AÖF sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

    AÖF ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

    AÖF vize sınavları yüz yüze yapılacak. Ancak bir dersin sınavlarının online yapılmasına karar verildi. Peki o ders hangisi?

        AÖF'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

        ''Sevgili Öğrencimiz,

        2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili sorunlarınız için AÖF Staj ve Uygulama Koordinatörlüğünün iolpmerkez@anadolu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Sınav girişinizi https://mergen.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci T.C. kimlik bilginiz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.''

        AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

        ÖNEMLİ NOT

        Sisteme E-Devlet giriş yapamıyorum neden?

        Mergen sistemine sadece "Anadolu Üniversitesi" butonundan giriş yapmanız gerekmektedir. E-Devlet bilgilerinizle farklı bir sisteme (canvas) giriş yaparsınız -ki burada dersinize ilişkin sınav gözükmeyecektir.

        Mobil cihazlarla (cep telefonu, tablet, vb.) sisteme giriş yapabilir miyim?

        Sisteme cep telefonu veya tablet gibi mobil cihazlarla giriş yapmak istediğinizde aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Sisteme e-devlet şifreniz ile giriş yapmayınız. Eposta yazan kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazarak devam etmeniz ve açılan sayfaya tekrar T.C. kimlik numarınızı ve öğrenci otomasyonu için kullandığınız giriş şifrenizi yazmanız yeterlidir.

        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NEDİR?

        Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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        Haberler Güncel AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı mı?
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