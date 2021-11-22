AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde eğitim gören binlerce öğrenci AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Güz dönemi ara sınavları için az bir zaman kaldı ve öğrenciler heyecanla sınava nerede gireceklerini merak ederken bir yandan da koronavirüs salgınından dolayı online yapılıp yapılmayacağını merakla araştırır oldu. Peki Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi mi? AÖF vize sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı? İşte AÖF sınavlarına dair tüm bilgiler…
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi ara sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerinin bugün en geç yarın adayların erişimine açması bekleniyor.
AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ üzerinden e-Devlet hesabı ile ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapılabiliyor. Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapmak isteyen adaylar e-posta veya TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra AÖF sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.
AÖF ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF vize sınavları yüz yüze yapılacak. Ancak bir dersin sınavlarının online yapılmasına karar verildi. Peki o ders hangisi?