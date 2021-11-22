Hep bildik, hep söyledik ama ilk kez Boji isimli köpek sayesinde gözlerimizle gördük, kayıt altına alındı.

Toplu taşıma araçlarında yaşayan zararsız bir köpekten kurtulmak için oraya "bok" yerleştirenle, karargahta döşeme altına dosya yerleştiren özünde aynı kişidir.

Boji'yi vagondan atmak için koltuğa bok koyanla, gazeteciyi sistemden atmak için çalışma odasına sahte belge, CD koyan özünde aynı kişidir.

Onları hep biliyorduk.

Ama bu kez gözlerimizle gördük.

Soysuzluğu, utanmazlığı, yalanla kazanmaya çalışmayı, hiçbir değere sahip olmamayı, "Her yol mübah"ı bu kez kameraya kaydetmeyi başarmışlar.

Mesele Boji değil anlamadınız mı!

Mesele Boji'nin içinde olduğu insanlık, çağdaşlık, hak, hukuk vagonu.

Mesele o vagondan sadece Boji'yi değil, herkesi indirmek.

Acaba Kemal Bey, o boku oraya koyanla da helalleşmeyi düşünüyor mu, ben asıl onu merak ediyorum!

Öte yandan gazeteci Kübra Par da Boji meselesini köşesinde köpürttü.