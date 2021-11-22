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    • 22.11.2021 12:53
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    • 22.11.2021 13:06
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    CHP, Boji'nin b*ku üzerinden pr kasmaya devam ediyor! İmamoğlu'nun medya takımından Fatih Altaylı Boji'ye teşekkür etti

    Günlerdir tartışılagelen CHP'nin pr köpeği Boji'nin b*kuyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun medya takımı sosyal medyadan algı kasıyor. Hizmet yerine algı ve boş gündem yaratmaya çalışan Ekrem İmamoğlu ve trolleri, Boji'nin tramvaya kaka yaptığı iddiası üzerindeki gündemi sıcak tutmaya çalışıyor. Bir köpek üzerinden sözde pr yapmaya çalışan İmamoğlu'nun kalemlerinden Fatih Altaylı da söz konusu olayı köşesine taşıyıp Boji'ye teşekkür etti. Öte yandan Kübra Par da Boji'yi köşesine taşıyıp olayı pohpohladı.

    Fatih Altaylı Boji’ye teşekkür etti

    CHP her zamanki gibi hizmetten yapmayıp sadece suni gündem ve boş işlerle uğraşarak siyaset yapmaya devam ediyor. Suni gündem yaratan CHP zihniyeti, "Boji'ye kumpas kuruldu" diye yeri göğü inletti olayı FETÖ'ye bağlayan da oldu hükümeti hedef alan da!

    HİZMET YOK BOJİNİN B*KU VAR!

    Halbuki ne Boji ne de "tramvaya pisledi" iddiası hükümet tarafından dile getirilmedi. Yani CHP mağduriyetini kendi yarattı kendi prim kastı.

    "İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan Boji'nin tramvaya kaka yaptığı iddiasının ardından, kakayı bir yolcunun bıraktığı ortaya çıktı." şeklindeki haberler bir anda tüm CHP medyasında yayılmaya başlandı.

        PRİM, BOŞ SİYASET...

        Hükümetin gündeminde böyle yersiz ve önemsiz bir olayın olmamasına rağmen CHP medyası ve trolleri sanki hükümet böyle bir konu üzerinden CHP'yi hedef almış gibi savunma yaptı, mağduriyet kastı, prim yapma peşine düştü.

        Söz konusu olayla ilgili Fatih Altaylı da bir dizi yazı kaleme aldı. Sürekli İmamoğlu güzellemeleriyle belediye başkanının reklamını yapan Altaylı yazısında Boji'ye teşekkür etti.

        İşte Altaylı'nın yazısı şu şekilde;

        Yıllardır bildiğimizi bu kez gördük.

        Sağ olasın Boji.

        Bildiğimiz ne idi?

        Kendi kafana, kendi fikriyatına uymayanı engellemek için gerekirse kumpas kur, gerekirse yalan söyle, gerekirse üzerine troller sal.

        Hak ve hukuk önemli değil.

            Önemli olan haklıymış gibi görünmek, önemli olan karşındakini alt etmek.

            Bunu kumpas davalarında bildik, bunu aydınlar, gazeteciler içeri atılırken bildik.

            Bunu emekli olmuş generaller darbe yapacak iddiasında hissettik.

            Bunu Henry Barkey'le ilişkisi olanların kimi darbeci diye hapse atılır, kimi ise büyükelçi yapılırken bildik.

            Hep bildik, hep söyledik ama ilk kez Boji isimli köpek sayesinde gözlerimizle gördük, kayıt altına alındı.

            Toplu taşıma araçlarında yaşayan zararsız bir köpekten kurtulmak için oraya "bok" yerleştirenle, karargahta döşeme altına dosya yerleştiren özünde aynı kişidir.

            Boji'yi vagondan atmak için koltuğa bok koyanla, gazeteciyi sistemden atmak için çalışma odasına sahte belge, CD koyan özünde aynı kişidir.

            Onları hep biliyorduk.

            Ama bu kez gözlerimizle gördük.

            Soysuzluğu, utanmazlığı, yalanla kazanmaya çalışmayı, hiçbir değere sahip olmamayı, "Her yol mübah"ı bu kez kameraya kaydetmeyi başarmışlar.

            Mesele Boji değil anlamadınız mı!

            Mesele Boji'nin içinde olduğu insanlık, çağdaşlık, hak, hukuk vagonu.

            Mesele o vagondan sadece Boji'yi değil, herkesi indirmek.

            Acaba Kemal Bey, o boku oraya koyanla da helalleşmeyi düşünüyor mu, ben asıl onu merak ediyorum!

            Öte yandan gazeteci Kübra Par da Boji meselesini köşesinde köpürttü.

            Par, "Sonunda bu da oldu, İstanbul halkının sevgili köpeği Boji bile iftiraya uğradı. Kumpasın arkasında AK Partililerin olduğu iddia ediliyor." şeklinde algı kokan bir yazı kaleme aldı.
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            Fatih Altaylı Boji’ye teşekkür etti
            Haberler Güncel CHP, Boji'nin b*ku üzerinden pr kasmaya devam ediyor! İmamoğlu'nun medya takımından Fatih Altaylı Boji'ye teşekkür etti
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