İstanbul'da "Boji" tartışması: Hayvanseverlerin hedefinde olan İmamoğlu'nun PR çalışması da tepkilerin odağında!







TARTIŞMALAR BAŞLADI

İBB'nin Boji hamlesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar, sosyal medyada köpeğin toplu taşımada başıboş gezerek kendilerini rahatsız ettiği, çantalarını dişlediği görüntüleri paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi.







Sosyal medyada yer alan bazı tepkiler şöyle:



İnsanlar toplu taşıma aracında sahipsiz bir köpeğin çantalarını dişlemesine mecbur mu?



Muhtemelen çantadan bir yiyecek kokusu almış. O kişi çantasını sert bir şekilde almaya çalışsa belki ısıracak bile! Kaldı ki ne zaman, neye tetikleneceği belirsiz, yanında kendisinden sorumlu kimse olmayan başıboş bir köpeği toplu ulaşım aracına almak delilik!



O kadar saçma bi durum ki şu. Başıboş bi köpek toplu taşıma araçlarını bölgesi bellemiş akşama kadar içinde. Salyasıyla kılıyla her yere bastığı ayaklarıyla koltukların üstünde. Birileri de bunu pr için kullanıyorlar ve millet de bayılıyor. Ne günlere kaldık.

İnsanların fobileri olabilir, kimse bindiği metroda köpekle seyahat etmek zorunda değil. Dikkat çekeceğiz diye saçmalamaya başladılar.