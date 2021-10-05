İstanbul'da "Boji" tartışması: Hayvanseverlerin hedefinde olan İmamoğlu'nun PR çalışması da tepkilerin odağında!

Geçtiğimiz günlerde bir hayvanseverin paylaştığı fotoğraflarda kısırlaştırma işlemi tamamlanmayan bir köpeğin iç organları açık bir halde sokağa bırakıldığı görülmüştü. Paylaşılan fotoğrafların ardından İmamoğlu'na tepki yağmıştı.
HAYVANSEVERLERİ AYAĞA KALDIRAN İDDİALAR
İddiaya göre bir sokak köpeği kısırlaştırma işlemi yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alındı. Ancak zavallı köpek, kısırlaştırma tedavisi bitmeden, vücudundaki yarıkla birlikte tekrar sokağa atıldı.
İç organları dışarıya sarkmış halde bulunan köpeğin içler acısı halini gören vatandaşlar, duruma el attı.
Kanlar içerisinde yaşam savaşı veren zavallı köpek vatandaşlarca veteriner ekiplerine teslim edildi. İçler acısı haldeki köpeğin kan donduran görüntleri hayvansever bir sosyal kullanıcı tarafından günyüzüne çıkarıldı.