Öğrenciler kasım ara tatili sürecinin sonuna geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu. Ara tatilin sonuna gelen öğrenciler okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, Bugün okullar açılıyor mu? 22 Kasım Pazartesi bugün okul var mı? MEB uzaktan eğitim kararı verildi mi? İşte son gelişmeler...
BUGÜN OKULLAR AÇILIYOR MU?
Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra 22 Kasım pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Okulların yeniden eğitime başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:
"6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum."