Bugün okullar açılıyor mu? 22 Kasım Pazartesi bugün okul var mı? MEB uzaktan eğitim kararı verildi mi?

ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 93

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının %88'e yükseldiğini belirtti. Özer, şunları söyledi: "6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı %60 idi. Bugün itibari ile bu oranın %88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise %5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız %93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."