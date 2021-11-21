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    • 22.11.2021 06:12
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    Bugün okullar açılıyor mu? 22 Kasım Pazartesi bugün okul var mı? MEB uzaktan eğitim kararı verildi mi?

    Hafta başının gelmesiyle öğrenciler ve veliler bugün okullar açılıyor mu? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 9 gün ara tatil yapan öğrenciler için ara tatil süreci sona erdi. Ara tatilin sonuna gelirken, koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler ve veliler ara tatilin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Bugün okullar açılıyor mu? 22 Kasım Pazartesi okul var mı? MEB son dakika uzaktan eğitim olacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Bugün okullar açılıyor mu? 22 Kasım Pazartesi bugün okul var mı? MEB uzaktan eğitim kararı verildi mi?

    Öğrenciler kasım ara tatili sürecinin sonuna geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu. Ara tatilin sonuna gelen öğrenciler okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, Bugün okullar açılıyor mu? 22 Kasım Pazartesi bugün okul var mı? MEB uzaktan eğitim kararı verildi mi? İşte son gelişmeler...

    BUGÜN OKULLAR AÇILIYOR MU?

    Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra 22 Kasım pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Okulların yeniden eğitime başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

    "6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum."

        66 SINIF KAPALI OLACAK!

        Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek."

        ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 93

        Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının %88'e yükseldiğini belirtti. Özer, şunları söyledi: "6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı %60 idi. Bugün itibari ile bu oranın %88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise %5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız %93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."
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