Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 10 maddelik çağrı! 2022'de somut adımlar bekleniyor

Avrupa Birliği(AB) geçtiğimiz yıl, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek amacıyla 'pozitif gündem' fikrini ortaya attı. Ankara'nın olumlu yaklaştığı pozitif gündem vurgusu, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye'ye karşı provokasyonları nedeniyle sekteye uğradı.
Türkiye ile Avrupalı üst düzey yetkililer arasında kritik görüşmeler gerçekleştirilirken, Türk tarafı tüm görüşmelerde ikircikli tavırdan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi.
SOMUT İLERLEME KAYDEDİLMEDİ
AB, Türkiye'nin beklenti ve talepleri karşılayamazken, ilişkilerde somut ilerleme de kaydedilemedi. Diplomatik kaynaklar, bu yıl içinde AB'nin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'yi ziyareti, Türkiye'nin AB'nin "Dijital Kovid-19 Sertifikası" sistemine dahil edilmesi, iklim ile göç ve güvenlik alanlarında Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmalarının tesis edilmesi, AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımlarına devam etme kararı alması gibi adımlar olumlu olmakla beraber siyasi düzleme yansımadığı ve ilişkilerin genel seyrini etkilemekten uzak kaldığı görüşünü ifade ediyor.