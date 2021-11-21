Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 10 maddelik çağrı! 2022'de somut adımlar bekleniyor

SOMUT İLERLEME KAYDEDİLMEDİ

AB, Türkiye'nin beklenti ve talepleri karşılayamazken, ilişkilerde somut ilerleme de kaydedilemedi. Diplomatik kaynaklar, bu yıl içinde AB'nin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'yi ziyareti, Türkiye'nin AB'nin "Dijital Kovid-19 Sertifikası" sistemine dahil edilmesi, iklim ile göç ve güvenlik alanlarında Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmalarının tesis edilmesi, AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımlarına devam etme kararı alması gibi adımlar olumlu olmakla beraber siyasi düzleme yansımadığı ve ilişkilerin genel seyrini etkilemekten uzak kaldığı görüşünü ifade ediyor.