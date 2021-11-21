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    • 21.11.2021 10:45
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    SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 850 bin sınıftan 66'sı kapalı! Öğretmenlerin aşı oranı yüzde 93

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, pazartesi günü okulların yeniden açılması öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, 850 bin sınıftan sadece 66'sının kapalı olacağını açıkladı. Mahmut Özer, öğretmenlerin aşı oranının ise yüzde 93 olduğunu belirtti.

    Öğretmenlerin kaçı aşı oldu?

    Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlayacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik.

    Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler.

    Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum."

        PAZARTESİ SADECE 66 SINIF KAPALI
        Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek."

        ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 93
        Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının %88'e yükseldiğini belirtti. Özer, şunları söyledi:

        "6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı %60 idi. Bugün itibari ile bu oranın %88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise %5'ler civarında.

            Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız %93'ler seviyesinde.

            Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte.

            Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 850 bin sınıftan 66'sı kapalı! Öğretmenlerin aşı oranı yüzde 93
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