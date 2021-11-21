SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 850 bin sınıftan 66'sı kapalı! Öğretmenlerin aşı oranı yüzde 93

PAZARTESİ SADECE 66 SINIF KAPALI

Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek."