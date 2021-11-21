En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz Öğretmenler Günü mesajları! Whatsapp, SMS Öğretmenler Günü mesajları 2021!

EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2021

Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.