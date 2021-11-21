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    • 21.11.2021 12:05
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    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Türkiye'de bir ilk: GençlerinBütçesiGençlerde

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının 2022 yılı bütçe planlamasında gençlerin düşüncelerini de almak için sosyal medya üzerinden "GençlerinBütçesiGençlerde" etiketiyle bir anket başlattı.

    Bakanlıktan Türkiye’de bir ilk! Gençlerin bütçesi gençlerde

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de bir ilke imza atarak, bakanlığının 2022 yılı bütçe planlamasında gençlerin de düşüncelerine başvurdu. Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan gençlerin düşüncelerini almak için "GençlerinBütçesiGençlerde" etiketiyle bir anket başlattı.

    Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 2022 yılı bütçesi öncesi twitter hesabından önemli bir anket çalışması başlattı. "GençlerinBütçesiGençlerde" etiketiyle başlattığı ankette Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2022 yılı bütçe planlamasında gençlerin de düşüncelerine başvurdu.

    "Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli" diyen Bakan Kasapoğlu, bütçe kalemlerini belirlemede rol almak isteyen gençlerden, "http://genclerinbutcesi.gsb.gov.tr" adresinden ankete katılarak görüşlerini belirtmelerini istedi.

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