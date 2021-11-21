MHRS randevu alma nasıl yapılır? 3. doz covid 19 aşısı kimlere uygulanıyor? 18 yaş üstü hatırlatma dozu randevu ekranı!

Tüm illerden vatandaşlar tarafından MHRS randevu alma ekranı araştırmaları hız kazandı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça önemli olan aşılama devam ederken gündemde en çok konuşulan konular arasında 3. doz hatırlatma aşısı yer alıyor. Peki 3. doz covid 19 aşısı kimlere uygulanacak? 18 yaş üstü hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte MHRS üzerinden aşı randevusu almaya ilişkin tüm bilgiler…
HATIRLATMA AŞISI NEDİR, KİMLERE YAPILIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, ''18 yaş üzerin tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma aşılarını olabilirler.'' dedi. 11 Kasım yani bugün itibariyle randevu alınabiliyor.
2 doz mRNA aşısı olup 6 ayı geçiren kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılacak. Peki bu grupta kimler var?
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.