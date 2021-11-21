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    • 22.11.2021 11:43
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    • 22.11.2021 11:43
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    MHRS randevu alma nasıl yapılır? 3. doz covid 19 aşısı kimlere uygulanıyor? 18 yaş üstü hatırlatma dozu randevu ekranı!

    MHRS randevu alma ekranı! 3. doz covid 19 aşısı kimlere uygulanacak? 18 yaş üstü hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vatandaşların gündeminde yer alan aşılama tüm hızıyla devam ediyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 18 yaş üstü hatırlatma dozu açıklaması gelmişti ve randevu işlemleri, tüm detaylar araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    MHRS randevu alma nasıl yapılır?

    Tüm illerden vatandaşlar tarafından MHRS randevu alma ekranı araştırmaları hız kazandı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça önemli olan aşılama devam ederken gündemde en çok konuşulan konular arasında 3. doz hatırlatma aşısı yer alıyor. Peki 3. doz covid 19 aşısı kimlere uygulanacak? 18 yaş üstü hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte MHRS üzerinden aşı randevusu almaya ilişkin tüm bilgiler…

    HATIRLATMA AŞISI NEDİR, KİMLERE YAPILIYOR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, ''18 yaş üzerin tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma aşılarını olabilirler.'' dedi. 11 Kasım yani bugün itibariyle randevu alınabiliyor.

    2 doz mRNA aşısı olup 6 ayı geçiren kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılacak. Peki bu grupta kimler var?

    a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

    b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

    c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

    2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

        3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

        4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

        5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."

        BİONTECH AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        3. doz aşıyı olmak isteyen vatandaşlar nasıl randevu alacaklarını araştırıyor. Randevular "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor.

        HATIRLATMA DOZU NEDİR?

        Uygulanan aşılarda belirli zaman aralıklarıyla azalan antikor oranını yeniden artırmak, eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu uygulanır.

        Tıbbi terimlerle, bir hatırlatma dozu, bir aşının daha önceki bir dozdan sonra fazladan uygulanmasıdır. İlk bağışıklamadan sonra, bir hatırlatma enjeksiyonu veya bir hatırlatma dozu, bağışıklık kazandırıcı antijene yeniden maruz kalmadır.
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        Haberler Güncel MHRS randevu alma nasıl yapılır? 3. doz covid 19 aşısı kimlere uygulanıyor? 18 yaş üstü hatırlatma dozu randevu ekranı!
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