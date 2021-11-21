AÖF ara sınavları ne zaman? Online mı yüzyüze mi olacak? AÖF sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı?

Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci AÖF ara sınavları online mı yüzyüze mi olacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Anadolu Üniversitesi sınav takvimini yayınladı ve önemli açıklamalar da yapınca heyecan daha da arttı. Özellikle koronavirüs nedeniyle sınavların çevrimiçi olup olmayacağı merak ediliyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınava girecekleri yeri merak edenler nereden öğrenebilecek? İşte detaylar…
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27 Kasım'da başlayıp 28 Kasım'da sona erecek. Güz dönemi sonu sınavları da 8-9 Ocak'ta uygulanacak.
AÖF ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF vize sınavları yüz yüze yapılacak. Ancak bir dersin sınavlarının online yapılmasına karar verildi. Peki o ders hangisi?