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    • 22.11.2021 11:40
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    • 22.11.2021 11:40
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    AÖF ara sınavları ne zaman? Online mı yüzyüze mi olacak? AÖF sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı?

    AÖF ara sınavları online mı yüzyüze mi olacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu.2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Koronavirüs nedeniyle yapılan sınavların tarihleri ve şekli değişiklik gösterebildiği için AÖF 1. dönem ara sınavlarına katılacak olan öğrenciler sınav merkezlerine gidilerek mi sınava gireceklerini giriş belgeleri ile ilgili bilgileri de merak eder oldu. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    AÖF ara sınavları ne zaman?

    Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci AÖF ara sınavları online mı yüzyüze mi olacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Anadolu Üniversitesi sınav takvimini yayınladı ve önemli açıklamalar da yapınca heyecan daha da arttı. Özellikle koronavirüs nedeniyle sınavların çevrimiçi olup olmayacağı merak ediliyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınava girecekleri yeri merak edenler nereden öğrenebilecek? İşte detaylar…

    AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

    AÖF güz dönemi ara sınavları 27 Kasım'da başlayıp 28 Kasım'da sona erecek. Güz dönemi sonu sınavları da 8-9 Ocak'ta uygulanacak.

    AÖF ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

    AÖF vize sınavları yüz yüze yapılacak. Ancak bir dersin sınavlarının online yapılmasına karar verildi. Peki o ders hangisi?

        AÖF'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA!

        ''Sevgili Öğrencimiz,

        2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili sorunlarınız için AÖF Staj ve Uygulama Koordinatörlüğünün iolpmerkez@anadolu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Sınav girişinizi https://mergen.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci T.C. kimlik bilginiz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.''

        AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

        ÖNEMLİ NOT

        Sisteme E-Devlet giriş yapamıyorum neden?

        Mergen sistemine sadece "Anadolu Üniversitesi" butonundan giriş yapmanız gerekmektedir. E-Devlet bilgilerinizle farklı bir sisteme (canvas) giriş yaparsınız -ki burada dersinize ilişkin sınav gözükmeyecektir.

        Mobil cihazlarla (cep telefonu, tablet, vb.) sisteme giriş yapabilir miyim?

        Sisteme cep telefonu veya tablet gibi mobil cihazlarla giriş yapmak istediğinizde aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Sisteme e-devlet şifreniz ile giriş yapmayınız. Eposta yazan kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazarak devam etmeniz ve açılan sayfaya tekrar T.C. kimlik numarınızı ve öğrenci otomasyonu için kullandığınız giriş şifrenizi yazmanız yeterlidir.

        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NEDİR?

        Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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        Haberler Güncel AÖF ara sınavları ne zaman? Online mı yüzyüze mi olacak? AÖF sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı?
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