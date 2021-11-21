Atatürk’ün Fransa’yı eleştirdiği röportaj bulundu! Köle olmayacağız

AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yıl önce Fransız Le Temps muhabiri Paul Gentizon'a verdiği ve bugüne kadar bilinmeyen röportajını İngiliz arşivinde gün yüzüne çıkardı.

Araştırmaya göre; 1922'de Türkiye'ye gelen Paul Gentizon, 12 Şubat 1923'te İzmir'de Atatürk ile "Yeni Türkiye" üzerine röportaj yaptı. Yazıyı, İzmir Limanı'na demirli olan İngiliz Savaş Gemisi Curacoa'nın kaptanına teslim etti. Röportaj geminin seyir defterine kaydedildi. Atatürk'ün 1,5 sayfalık röportajında üç kez "yeni Türkiye" ifadesini kullandığına dikkati çekti. "Fransız hükümeti, bağımsızlığımızı tehlike altına sokacak koşulları kabul etmemiz konusunda ısrarcı olursa biz bu ısrarın dostane olduğunu kabul edemeyiz. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir" dediği öğrenildi.