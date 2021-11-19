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    • 19.11.2021 09:25
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    Ünlü iş adamı Halil İbrahim Ünver'in öldüğü helikopter kazasında flaş gelişme: Pilotun 6 yıl hapsi isteniyor

    İstanbul Bostancı'da iş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Pilot İsmet Özgür'ün "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı ve hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturmada pilotun 6 yıl hapsi istendi. 8 yıldır şirket bünyesinde çalıştığını söyleyen Özgür, 2017'de helikopterin satın alınıp bakım ve onarımının yapıldığını ancak kazadan iki hafta önce motorunda sorun yaşandığını, onun da giderildiğini belirtirken kaza sırasında yaşananları anlattı.

    Ünver’in öldüğü helikopter kazasında flaş gelişme!

    İstanbul Bostancı'da iş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Pilot İsmet Özgür'ün "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı ve hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturmada pilotun 6 yıl hapsi istendi.


    Kaza, 6 Eylül 2018'de saat 16.50 sıralarında meydana gelmişti. Ünver Havacılık'a ait helikopter, 16.36 sıralarında Kartal'dan Büyükçekmece'ye hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı. Son dakika haberine göre; Helikopterdeki iş adamı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür hastaneye kaldırıldı, Ünver yaşamını yitirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 3 yıl süren soruşturma sonucunda dava açıldı.

    KAPTAN ROTASINI KIRMIŞ, KIZI ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayı görenlerin tanık, Halil İbrahim Ünver'in kızı Ayla Selin Ünver'in "mağdur", pilot İsmet Özgür'ün ifadesinin ise "şüpheli" olarak alındığı bilgisine yer verildi.

        Olay yerine yakın bir yolcu teknesinin kaptanı ifadesinde, olayı duyar duymaz rotasını bölgeye doğru kırdığını ve denizdeki 2 kişiyi de güvertesine aldığını, birinin bilincinin açık diğerinin ise kapalı olduğunu söyledi. Ünver'in kızı Selin Ayla Ünver, kazanın nasıl meydana geldiğini bilmediğini ancak kimseden şikayetçi olmadığını dile getirdi.


        "ÇAVVV SESİ DUYDUM, ÇAKILDIK, KUSURUM YOK"
        Sabah'ta yer alan habere göre, şüpheli pilot İsmet Özgür ise, 8 yıldır şirket bünyesinde çalıştığını söyledi. 2017'de helikopterin satın alınıp bakım ve onarımının yapıldığını ancak kazadan iki hafta önce motorunda sorun yaşandığını, onun da giderildiğini belirtti. Helikopterin görünürde de bir arızası olmadığını dile getiren, helikopteri kullanırken kalkıştan kısa bir süre sonra 'çavvv' diye bir ses duyduğunu anlatan İsmet Özgür, "34 yıldır pilotum. Daha önce hiç böyle ses duymamıştım. Sesle birlikte irtifa kaybedip denize çakıldık. 9 metre dibe battık" dedi. Olay saatinden önce yoğun bir yağış olduğunu fakat bunun kalkıştan yarım saat önce olduğunu ve hava düzeldikten sonra kalkış yaptığını ifade eden şüpheli pilot, kazanın meydana gelmesinde kusuru olmadığını kaydetti.


        "ÇAVVV SESİ DUYDUM, ÇAKILDIK, KUSURUM YOK"
        Şüpheli pilot İsmet Özgür ise, 8 yıldır şirket bünyesinde çalıştığını söyledi. 2017'de helikopterin satın alınıp bakım ve onarımının yapıldığını ancak kazadan iki hafta önce motorunda sorun yaşandığını, onun da giderildiğini belirtti. Helikopterin görünürde de bir arızası olmadığını dile getiren, helikopteri kullanırken kalkıştan kısa bir süre sonra 'çavvv' diye bir ses duyduğunu anlatan İsmet Özgür, "34 yıldır pilotum. Daha önce hiç böyle ses duymamıştım. Sesle birlikte irtifa kaybedip denize çakıldık. 9 metre dibe battık" dedi. Olay saatinden önce yoğun bir yağış olduğunu fakat bunun kalkıştan yarım saat önce olduğunu ve hava düzeldikten sonra kalkış yaptığını ifade eden şüpheli pilot, kazanın meydana gelmesinde kusuru olmadığını kaydetti.

        PİLOT KUSURLU: 6 YIL HAPİS İSTEMİ
        Raporda sağ koltukta kaptanın oturması gerekirken, Halil İbrahim Ünver'in oturduğu ve geçerlilik süresi dolmuş Hususi Pilot Lisans sahibi olduğu, Ünver'in emniyet kemerini takmadığı, muhtemelen kumandaların da Ünver'de olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Ancak buna rağmen, iddianamesinde, helikopterin pilot İsmet Özgür'ün sevk ve idaresinde olduğunu ve düşmesi sonucu Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiğini belirten savcılık, rapora göre kazanın insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiğinin altını çizdi.
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            Haberler Güncel Ünlü iş adamı Halil İbrahim Ünver'in öldüğü helikopter kazasında flaş gelişme: Pilotun 6 yıl hapsi isteniyor
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