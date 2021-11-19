Ünlü iş adamı Halil İbrahim Ünver'in öldüğü helikopter kazasında flaş gelişme: Pilotun 6 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Bostancı'da iş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Pilot İsmet Özgür'ün "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı ve hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturmada pilotun 6 yıl hapsi istendi.
Kaza, 6 Eylül 2018'de saat 16.50 sıralarında meydana gelmişti. Ünver Havacılık'a ait helikopter, 16.36 sıralarında Kartal'dan Büyükçekmece'ye hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı. Son dakika haberine göre; Helikopterdeki iş adamı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür hastaneye kaldırıldı, Ünver yaşamını yitirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 3 yıl süren soruşturma sonucunda dava açıldı.
KAPTAN ROTASINI KIRMIŞ, KIZI ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayı görenlerin tanık, Halil İbrahim Ünver'in kızı Ayla Selin Ünver'in "mağdur", pilot İsmet Özgür'ün ifadesinin ise "şüpheli" olarak alındığı bilgisine yer verildi.