19 Kasım 2021 Ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Burçlara etkisi ne olacak?

Son 580 yılın en uzun Ay tutulması için nefesler tutuldu. Oldukça nadir rastlanılan doğa olayının son yıllarda gerçekleşen tutulmalardan farkı ise tutulmanın gerçekleşeceği süre olacak. Astrolojiyi yakından takip edenler Ay tutulmasının burçlara etkilerini merak ediyor. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 19 Kasım 2021 Ay tutulması kaç saat sürecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!