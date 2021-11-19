Selçuk Bayraktar'dan gençlere "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" çağrısı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere karşılıksız sunulan burs programları bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilecek.

T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sayesinde 2 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak. Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlanacak.