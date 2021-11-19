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    • 19.11.2021 17:30
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    • 19.11.2021 17:32
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, bazı bölgesel konular ele alındı.

    Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, bazı bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü
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