Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, bazı bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.
- Güncel
- 19.11.2021 17:30
- -
- Son Güncelleme:
-
- 19.11.2021 17:32
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, bazı bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.