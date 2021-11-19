Hakkımda açılmış dava var mı nasıl öğrenebilirim? Adalet Bakanlığı e-Devlet dava dosyası sorgulama ekranı!

e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama kısmına "dava dosya sorgulama" yazarak karşınıza çıkacak olan aynı isimdeki bağlantıya tıklamanız yeterli oluyor. Ardından ilgili ekranda geçmiş davalarınız ve varsa mevcut davalarınız dahil hakkınızdaki tüm dava detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz.

UYAP SMS İLE NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Devlet üzerinden birkaç tıkla adınıza açılmış davaları tamamen ücretsiz şekilde görüntüleyebileceğiniz gibi UYAP SMS Bilgi Sistemi'ne kayıt yaptırarak dava süreçlerinizle ilgili anlık olarak da bilgi alabilirsiniz. Böylece dava aşamalarını takip etmenize gerek kalmadan UYAP üzerindeki dava dosyalarınıza dair herhangi bir değişiklikle beraber siz de bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için UYAP tarafından sunulan ve aboneye illettiği bilgi kapsamları birbirinden farklı olan Basit Paket, Standart Paket ve Tam Paket seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Ardından T.C. kimlik numaranız ve seçtiğiniz paket ismini yazarak 4060'a SMS göndermeniz yeterli oluyor.