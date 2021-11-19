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    • 19.11.2021 16:08
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    Hakkımda açılmış dava var mı nasıl öğrenebilirim? Adalet Bakanlığı e-Devlet dava dosyası sorgulama ekranı!

    Vatandaşların gündemde en çok araştırdığı sorulardan biri Hakkımda açılmış dava var mı nasıl öğrenebilirim? Oluyor. İleriki süreçte yasal sorunlar yaşamamak ve cezalarla karşılamamak için bu konunun bilinmesi büyük önem taşıyor. Adalet Bakanlığı e-Devlet dava dosyası sorgulama ekranı ile bu bilgiyi edinmek mümkün oluyor. UYAP SMS Bilgi Sistemi'ne de kayıt yaptırarak hakkınızda açılmış olan dava açılıp açılmadığını öğrenmeniz mümkün. Hakkında açılan dava olup olmadığına ilişkin bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Hakkımda açılmış dava var mı nasıl öğrenebilirim?

    Hakkımda açılmış dava var mı nasıl öğrenebilirim? Adalet Bakanlığı e-Devlet dava dosyası sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hakkında dava açılmış olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar daha sonra kötü bir sonuçla karşılaşmamak için bu bilginin nereden ve nasıl sorgulandığını merak ederek araştırmaya başladı. İşte konuya dair tüm detaylar...

    HAKKIMDA AÇILMIŞ DAVA VAR MI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

    Artık nüfus bilgilerinizden sigorta detaylarınıza, borçlarınızdan sicil kaydınıza kadar pek çok bilgi ve belgeye e-Devlet üzerinden kolayca erişebiliyorsunuz. Dava sorgulama işlemini de yine e-Devlet üzerinden birkaç adımda gerçekleştirebilmeniz mümkün.

    AÇILAN DAVA VAR MI ÖĞRENME EKRANI

    e-Devlet'e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama kısmına "dava dosya sorgulama" yazarak karşınıza çıkacak olan aynı isimdeki bağlantıya tıklamanız yeterli oluyor. Ardından ilgili ekranda geçmiş davalarınız ve varsa mevcut davalarınız dahil hakkınızdaki tüm dava detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz.

    UYAP SMS İLE NASIL ÖĞRENİLİR?

    e-Devlet üzerinden birkaç tıkla adınıza açılmış davaları tamamen ücretsiz şekilde görüntüleyebileceğiniz gibi UYAP SMS Bilgi Sistemi'ne kayıt yaptırarak dava süreçlerinizle ilgili anlık olarak da bilgi alabilirsiniz. Böylece dava aşamalarını takip etmenize gerek kalmadan UYAP üzerindeki dava dosyalarınıza dair herhangi bir değişiklikle beraber siz de bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için UYAP tarafından sunulan ve aboneye illettiği bilgi kapsamları birbirinden farklı olan Basit Paket, Standart Paket ve Tam Paket seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Ardından T.C. kimlik numaranız ve seçtiğiniz paket ismini yazarak 4060'a SMS göndermeniz yeterli oluyor.

        Diyelim ki hakkınızda açılmış davalardan e-Devlet ya da UYAP aracılığıyla haberdar oldunuz. Ancak bu davalarla ilgili daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu noktada www.yargitaycb.gov.tr adresini kullanabilir ve tebliğname numarası, esas numarası, karar numarası ya da T.C. kimlik numaranız üzerinden dava dosyası sorgulama işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile dava dosyasına dair ulaşabileceğiniz bilgiler arasında; dosyanın yargıtay arşivinde olup olmadığı, cumhuriyet savcısı incelemesine girip girmediği, hangi ceza dairesine gittiği ve ilgili ceza dairesindeki esas numarasının ne olduğu, dosyanın bu ceza dairesinden dönüp dönmediği gibi oldukça detay bilgiler yer alıyor.

        Bu üç farklı yöntemle beraber herhangi bir yetkili merciye başvuru yapma gereksinimi duymadan adınıza açılmış dava var mı, varsa dava detayları neler, dava süreci hangi aşamada, tümünü internet üzerinden kolayca öğrenebiliyorsunuz.
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        Haberler Güncel Hakkımda açılmış dava var mı nasıl öğrenebilirim? Adalet Bakanlığı e-Devlet dava dosyası sorgulama ekranı!
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