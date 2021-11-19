Erzurum'daki 5.1 büyüklüğünde deprem nerelerde hissedildi? Erzurum nerede, hangi bölgede? Depremde ölen, yıkılan evler var mı? Son dakika açıklamalar...

AFAD DUYURDU: ERZURUM'DA SON DAKİKA DEPREM!

AFAD, 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6.94 olarak kaydedildi.

NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Erzurum'daki korkutan deprem Ağrı, Muş, Iğdır, Bingöl gibi illerde de hissedildi.

DEPREMDE ÖLEN YARALANAN, YIKILAN EVLER VAR MI?

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.'' denildi.

SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: BAZI BİNALARDA YIKIM VAR

A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Akalan, yaptığı açıklamada "Bazı binalarda yıkım olduğu bilgileri var" dedi.

DEPREM SONRASI HEYELAN!

Depremin toprak kaymalarına neden olduğu bildirildi. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bazı tek katlı evlerin duvarlarının yıkıldığını belirtti.

Erzurum Valisi Memiş de, ''Bir kaç köyden kıyım ihbarı aldık. Can kaybı ihbarı yok. '' açıklamasında bulundu.

Öte yandan Köprüköy Hınıs karayolunun da heyelan nedeniyle kapandığı öğrenildi.

#DEPREM: Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) November 19, 2021

ERZURUM NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Erzurum'da meydana gelen deprem sonrası şehrin tam konumu merak edildi. Erzurum ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Türkiye'nin 81 ilinden biridir. Erzurum ovasının güneydoğu kenarında, bu ova ile Palandöken dağının temas sahasında kurulmuş olan Erzurum şehri, 758.279 nüfusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük üçüncü ilidir.

'BEKLENEN MARMARA DEPREMİ İÇİN UYARICI NİTELİĞİNDE'

Bu depremin büyük depremleri hatırlatıcı ve uyarıcı niteliğinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, "Uzun zamandır Marmara bölgesinde 1999'daki İzmit, Gölcük ve Düzce depremlerini takip eden Kuzey Anadolu fayının ana kolunda devamında beklenen deprem bugüne kadar gerçekleşmedi.

Dolayısıyla bu depremler bu boyuttaki depremler bize açıkçası beklemiş olduğumuz büyük deprem için özellikle Marmara denizi çevresindeki büyük deprem için uyarıcı niteliğinde, kendini hatırlatma niteliğinde bir durum. Bugüne kadar ne yaptık, ne yapmadık onları gözden geçirmemiz lazım.

Bu ölçekteki depremler aynı zamanda uyarıcı olması anlamında şans olarak da sayabiliriz. Biz bugüne kadar bu uyarıları, bu şansı, bu bize tanınan zamanı ne kadar efektif kullanabildik, tartışılır" dedi.

BİNANIN YAPI TARZIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI

Depreme hazırlık için zemine göre mimarilerin yapılması gerektiğini ve yumuşak zeminlere yüksek yapıların yapılmaması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle dedi:

"Biraz yapı tarzımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yatay mimari diyoruz ama zemine göre mimari diyelim biz ona. Çünkü yumuşak zeminlerde yüksek yapı yapmak doğru değil, uygun değil. Kayalık zeminlerde yüksek yapılar daha uygun yapı tarzı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.

İnşaatçılar, inşaat mühendisleri, statikçiler depreme karşı bina tasarlarken simetrik binalar isterler ancak bazen ekonomik nedenlerle, ekonomik kaygılarla ortaya değişik tarzlarda parsele uygun beşgen, altıgen, farklı şekillerde, yamuk şekillerde bina şekilleri çıkıyor.

Bunlar her ne kadar yeni beton standartlarına göre yapılsa da yine de yapı elemanları bakımından sıkıntı yaratabilecek binalar oluyor. Düzce'deki ve Konya'daki deprem olduğu yer bakımından en az sismik aktivitesi olan bölge Konya.

Türkiye'nin teknonik yapısının baskı altında olduğunu gösteriyor. O nedenle alınması gereken önlemleri daha da üzülmemek için büyük acılar yaşamamak için biraz daha hızlandırmak lazım."