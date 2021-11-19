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    • Güncel
    • 19.11.2021 16:06
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    • 19.11.2021 16:16
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    SON DAKİKA! Erzurum'da 5,1 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

    Son dakika... AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Deprem anında ilk görüntüleri ajanslar son dakika geçti.

    Erzurum’daki depremden ilk görüntüler

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde Deprem kaydedildi.

    Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

        SON DEPREMLER

        2021.11.19 15:27:45 37.8783 25.2915 13.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
        2021.11.19 13:54:01 41.2783 33.5013 4.8 -.- 3.0 -.- AVLAGICAYIRI-ARAC (KASTAMONU) REVIZE01 (2021.11.19 13:54:01)
        2021.11.19 13:45:27 36.2025 33.7002 0.0 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2021.11.19 13:33:26 36.4988 34.2155 0.0 -.- 1.3 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
        2021.11.19 13:28:38 36.2185 33.5793 0.0 -.- 1.0 -.- TEPE-GULNAR (MERSIN) İlksel
        2021.11.19 13:00:41 40.4133 29.2148 0.0 -.- 1.7 -.- ADLIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
        2021.11.19 12:34:02 38.8940 27.8097 9.2 -.- 2.9 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Erzurum'da 5,1 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler
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