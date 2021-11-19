SON DAKİKA! Erzurum'da 5,1 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde Deprem kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.