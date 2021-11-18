Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    TAKVİM helalleşme polemiği ile gündemi değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun niyetini deşifre etti!

    TAKVİM helalleşme polemiği ile gündemi değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun niyetini deşifre etti. Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın ruh halini çözümledi. İYİ Parti'nin Bingöl gezisinde şehidin ağabeyine "Senin bacını..." diye küfrettim. Önce provokasyon yalanına sarılıp "Söylemedim. Sadece sarılıp yürüdüm" dedim. Ancak kamera görüntüleri ortaya çıkınca çark edip itiraf ettim! Hakaretim yetmemiş olacak ki yakın arkadaşım Meral Akşener kürsüye geçti! Şehit ağabeyine "yavşak" dedi. "Şimdi bittik" derken imdadımıza Kemal Bey yetişti. 'Helalleşelim' deyip gündemi değiştirdi. Beni de İP'ten alıp 'helal olsun' dedirtti.

    Helal olsun Kemal Bey!

    TAKVİM helalleşme polemiği ile gündemi değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyetini deşifre etti.

    Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın ruh halini çözümledi. İYİ Parti'nin Bingöl gezisinde şehidin ağabeyine "Senin bacını..." diye küfrettim. Önce provokasyon yalanına sarılıp "Söylemedim. Sadece sarılıp yürüdüm" dedim.

    Ancak kamera görüntüleri ortaya çıkınca çark edip itiraf ettim! Hakaretim yetmemiş olacak ki yakın arkadaşım Meral Akşener kürsüye geçti! Şehit ağabeyine "yavşak" dedi. "Şimdi bittik" derken imdadımıza Kemal Bey yetişti. 'Helalleşelim' deyip gündemi değiştirdi. Beni de İP'ten alıp 'helal olsun' dedirtti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sorsan en özgür onlar!
    Haberler Güncel TAKVİM helalleşme polemiği ile gündemi değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun niyetini deşifre etti!
        SON DAKİKA