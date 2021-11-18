TAKVİM helalleşme polemiği ile gündemi değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyetini deşifre etti.

Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın ruh halini çözümledi. İYİ Parti'nin Bingöl gezisinde şehidin ağabeyine "Senin bacını..." diye küfrettim. Önce provokasyon yalanına sarılıp "Söylemedim. Sadece sarılıp yürüdüm" dedim.

Ancak kamera görüntüleri ortaya çıkınca çark edip itiraf ettim! Hakaretim yetmemiş olacak ki yakın arkadaşım Meral Akşener kürsüye geçti! Şehit ağabeyine "yavşak" dedi. "Şimdi bittik" derken imdadımıza Kemal Bey yetişti. 'Helalleşelim' deyip gündemi değiştirdi. Beni de İP'ten alıp 'helal olsun' dedirtti.