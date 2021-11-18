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    • 18.11.2021 20:20
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Kasım 2021 COVID-19 tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son COVID-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.


    AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Kasım 2021 COVID-19 tablosunu duyurdu
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