Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Kasım 2021 COVID-19 tablosunu duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.



AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.