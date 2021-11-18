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    • 18.11.2021 17:09
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    • 18.11.2021 17:19
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    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ile Nijer Cumhurbaşkanı Bazum arasında kritik görüşme

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel konuların ve ikili ilişkilerin gündeme gelirken, Nijer’in Türkiye’den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini arttıracağını dile getirdi.

    Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda görüştü. Bölgesel konuların ve ikili ilişkilerin gündeme geldiği görüşmede Başkan Erdoğan, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini arttıracağını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Nijer'le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ'ye karşı mücadelede Nijer'in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti. Nijer'de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in terörle mücadele çabalarını desteklediğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini arttıracağını dile getirdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ile Nijer Cumhurbaşkanı Bazum arasında kritik görüşme
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