İYİ Parti'yi şok edecek anket! Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın hareketi partiyi dibe çekti: Yüzde 91!

Bu araştırma yapılırken gündemdeki en sıcak konulardan biri de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesiydi.

Peki halk bu olaya nasıl tepki verdi? İYİ Parti ve CHP gibi olayın etrafında mı dolaştı yoksa açık ve net bir tavır mı koydu?

İşte sonuç: Şehit yakınına bir milletvekilinin küfretmesini "affedilmez ve çok yanlış" bulanların oranı yüzde 91.

Bu sonuç bile İP için alarm zillerinin çaldığının işareti.

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