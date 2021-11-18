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    • 18.11.2021 08:59
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    • 18.11.2021 08:59
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    İYİ Parti'yi şok edecek anket! Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın hareketi partiyi dibe çekti: Yüzde 91!

    Bingöl’de İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine ‘bacını s..erim’ küfrünün yankıları hala sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in skandalı savunurken kullandığı kelimeler ise daha da dibe batmalarına neden oldu. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, konula ilgili yapılan bir anketi köşesine taşıdı. Megapoll tarafından 12-14 Kasım tarihleri arasında yapılan ankette “Şehit yakınına bir milletvekilinin küfretmesini "affedilmez ve çok yanlış" bulanların oranı yüzde 91” sonucu çıktı. Övür sonuç ile ilgili “Bu sonuç bile İP için alarm zillerinin çaldığının işareti” dedi.

    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Muhalefet cephesi Ankara'da "Biz ne yaptık?" telaşı içinde... İYİ Parti, küfürbaz milletvekili Lütfü Türkkan skandalı ve Meral Akşener'in "yavşak" söylemiyle sarsılırken, CHP'de de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışı ortalığı birbirine kattı. En çok da kendi partisi karıştı.

    Bir anlamda muhalefet cephesinde "Kendim ettim kendim buldum" krizi yaşanıyor.
    Bu da doğal olarak sokağa yansıyor.

    Elimde 12 Kasım-14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan özel bir araştırma var. Araştırmanın kısa künyesini de verelim: Şirket; Megapoll.
    Araştırma, 26 bölgeden 31 ilde rastlantısal seçilen 2008 kişiyle yüz yüze yapıldı.

        Önce klasik gündem sorusuyla başlayalım.
        Vatandaşa göre Türkiye'nin en önemli sorunu "ekonomi".

        İkinci sırada işsizlik, üçüncü sırada da adalet ve hukuk geliyor.
        Katılımcıların yüzde 47'si gelecekle ilgili karamsar düşünüyor. Bu rakam bir önceki ayda yüzde 53'müş.

        Son dönemin en çok tartışılan 10 büyükelçi meselesine Başkan Erdoğan'ın verdiği tepkiyi de halkın büyük çoğunluğu, "cesurca yapılmış bir hamle" olarak görüyor.

        Bu araştırma yapılırken gündemdeki en sıcak konulardan biri de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesiydi.
        Peki halk bu olaya nasıl tepki verdi? İYİ Parti ve CHP gibi olayın etrafında mı dolaştı yoksa açık ve net bir tavır mı koydu?

        İşte sonuç: Şehit yakınına bir milletvekilinin küfretmesini "affedilmez ve çok yanlış" bulanların oranı yüzde 91.
        Bu sonuç bile İP için alarm zillerinin çaldığının işareti.

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        Lütfü dolandırdı Meral Akşener de üzerini örttü
        Haberler Güncel İYİ Parti'yi şok edecek anket! Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın hareketi partiyi dibe çekti: Yüzde 91!
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