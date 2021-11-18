İYİ Parti'yi şok edecek anket! Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın hareketi partiyi dibe çekti: Yüzde 91!

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Muhalefet cephesi Ankara'da "Biz ne yaptık?" telaşı içinde... İYİ Parti, küfürbaz milletvekili Lütfü Türkkan skandalı ve Meral Akşener'in "yavşak" söylemiyle sarsılırken, CHP'de de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışı ortalığı birbirine kattı. En çok da kendi partisi karıştı.
Bir anlamda muhalefet cephesinde "Kendim ettim kendim buldum" krizi yaşanıyor.
Bu da doğal olarak sokağa yansıyor.
Elimde 12 Kasım-14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan özel bir araştırma var. Araştırmanın kısa künyesini de verelim: Şirket; Megapoll.
Araştırma, 26 bölgeden 31 ilde rastlantısal seçilen 2008 kişiyle yüz yüze yapıldı.