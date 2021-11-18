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    • 18.11.2021 16:13
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    Hasan Dağı nerede, hangi ilimizde? Türkiye'deki volkanik dağlar hangileri? Türkiye’nin volkanik dağı Hasan Dağı aktif mi? Volkanik dağ nedir?

    AFAD tarafından yapılan deprem açıklaması sonrası Hasan Dağı hakkında araştırmalar hız kazandı. AFAD, yaşanan son depremlerin ardından Türkiye'deki 2. büyük volkanik dağ olan Hasan Dağı'nda hareketlilik tespit edildiğini açıklandı. AFAD Müdürü Cezmi Türkmen "Depremlerin ardından yaptığımız incelemede magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük ve tespit ettik” dedi. Bu gelişmelerin ardından Hasan Dağı nerede, hangi ilde? Türkiye’nin 2. büyük volkanik dağı Hasan Dağı aktif mi? Volkanik dağ nedir? Türkiye'deki volkanik dağlar hangileri? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte son durum!

    takvim.com.tr
    Hasan Dağı nerede, hangi ilimizde? Türkiye’deki volkanik dağlar hangileri? Türkiye’nin volkanik dağı Hasan Dağı aktif mi? Volkanik dağ nedir?

    AFAD tarafından yapılan açıklama sonrası Hasan Dağı nerede? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AFAD yaşanan son depremlerin ardından Türkiye'deki 2. büyük volkanik dağ olan Hasan Dağı'nda hareketlilik tespit edildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Hasan Dağı nerede, hangi ilde? Türkiye'nin 2. büyük volkanik dağı Hasan Dağı aktif mi? Volkanik dağ nedir? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte son durum!

    HASAN DAĞI NEREDE, HANGİ İLDE?

    Hasan Dağı, Aksaray ve Niğde il sınırlarında yer alıyor.

    HASAN DAĞI AKTİF Mİ?

    Hasan Dağı aktif bir volkan. Hasan Dağı'nın en son patladığı tarih, Çatalhöyükte yapılan arkeolojik kazılarda insanlar tarafından çizilmiş duvar resimlerinde kayıtlı. M.Ö. 6500 yılı.

    Aksaray ve Niğde il sınırlarında yer alan Hasan Dağı'nda, yaşanan son depremlerin ardından yapılan inceleme ve ölçümlerde magma tabakasındaki yükselmeler ile hareketlilikler tespit edildi. 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın en son püskürmesi Holosen döneminde, yani geçtiğimiz 10 bin yıl içinde gerçekleştiği biliniyor.


    Yaşanan son depremlerden sonra Hasan Dağı'nda ölçüm ve incelemeler yaptıklarını belirten Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, "Hasan Dağı volkanizma. Volkanizma deprem ile doğru orantılı bir jeolojik olay. Yani, ilimizde Tuz Gölü fay hattında bir deprem olması halinde volkanizmayı da etkiliyor.

    Biz bunu geçen dönemlerde Niğde'de meydana gelen 5.1'lik depremde gördük ve tespit ettik, volkanizmayı etkiliyor. Magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük, onu tespit ettik. Hacettepe Üniversitesi ve Maden Teknik Arama Enstitüsü de bunları tespit etti. Bunları bize raporladılar" dedi.



        HASAN DAĞI EN İLERİ TEKNOLOJİYLE TAKİBE ALINIYOR

        Ölçüm ve incelemelerde elde edilen hareketlilik sonuçlarıyla birlikte Hasan Dağı'ndaki gelişmelerin takip edilmesi kanısına vardıklarını belirten Cezmi Türkmen, "Dolayısıyla biz Hasan Dağı'nın volkanik aktivitesinin incelenmesi ve takip edilmesi gerektiğine karar verdik. Aksaray Üniversitesi bilim adamlarımız da takip edelim dediler. Böyle bir görüş birliği oldu aramızda. Bunu da projelendirdik.

        Oradaki çalışmamız şu: Özellikle Hasan Dağı'nda sensörler, GPS'ler ve ölçüm aletleri kuracağız. Fiziksel ölçüm aletleri kuracağız. Kabuk hareketlerini ve kabarmalarını takip edeceğiz. Bazı bölgelerde sıcak su çıkışları var. Bunların ısılarını ölçeceğiz.

        Çünkü belli bir ısıda, normalde 55 derece ama bu ısı yükseldiği zaman bir hareketlilik var demektir. Bu volkanizmanın harekete geçmesinin birçok parametresi var. Ama biz bu parametrelerin hepsini ölçeceğiz. Sıcaklık ölçeceğiz, aynı zamanda gaz ölçümleri yapacağız.

        BELİRTİLERİ RAHATLIKLA ÖLÇEBİLİYORUZ

        Kimyasal gaz ölçümleri yapacağız. Bunların hepsini tek potada değerlendireceğiz. Aynı zamanda bizim buradaki amacımız, volkanizma zaten birden bire aniden patlamaz. Öncelikle belirtiler var. Bu belirtileri biz çok rahatlıkla ölçebiliyoruz. Ama bizim amacımız normalde 2 veya 3 ay önce belirti veren bir volkanı daha önceden tespit edip, hareket ve aktivite varsa daha önceden tespit edip çalışma için zaman aralığı, zamanı artırmak. Tek amacımız bu. Hasan Dağı volkanizmasının da hareketliliğini bu projeyle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE'DEKİ VOLKANİK DAĞLAR HANGİLERİ?

        Acıgöl-Nevşehir

        Ağrı Dağı

        Akyarlar

        Erciyes Dağı

        Girekol

        Göllü Dağ

        Hasan Dağı

        Karaca Dağ

        Karadağ

        Karapınar Düzlüğü

        Erzurum-Kars Platosu

        Kula Tepeleri

        Nemrut Dağı (Bitlis)

        Süphan Dağı

        Tendürek Dağı
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        Haberler Güncel Hasan Dağı nerede, hangi ilimizde? Türkiye'deki volkanik dağlar hangileri? Türkiye’nin volkanik dağı Hasan Dağı aktif mi? Volkanik dağ nedir?
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