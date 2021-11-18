Hasan Dağı nerede, hangi ilimizde? Türkiye’deki volkanik dağlar hangileri? Türkiye’nin volkanik dağı Hasan Dağı aktif mi? Volkanik dağ nedir?

AFAD tarafından yapılan açıklama sonrası Hasan Dağı nerede? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AFAD yaşanan son depremlerin ardından Türkiye'deki 2. büyük volkanik dağ olan Hasan Dağı'nda hareketlilik tespit edildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Hasan Dağı nerede, hangi ilde? Türkiye'nin 2. büyük volkanik dağı Hasan Dağı aktif mi? Volkanik dağ nedir? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte son durum!
HASAN DAĞI NEREDE, HANGİ İLDE?
Hasan Dağı, Aksaray ve Niğde il sınırlarında yer alıyor.
HASAN DAĞI AKTİF Mİ?
Hasan Dağı aktif bir volkan. Hasan Dağı'nın en son patladığı tarih, Çatalhöyükte yapılan arkeolojik kazılarda insanlar tarafından çizilmiş duvar resimlerinde kayıtlı. M.Ö. 6500 yılı.
Aksaray ve Niğde il sınırlarında yer alan Hasan Dağı'nda, yaşanan son depremlerin ardından yapılan inceleme ve ölçümlerde magma tabakasındaki yükselmeler ile hareketlilikler tespit edildi. 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın en son püskürmesi Holosen döneminde, yani geçtiğimiz 10 bin yıl içinde gerçekleştiği biliniyor.
Yaşanan son depremlerden sonra Hasan Dağı'nda ölçüm ve incelemeler yaptıklarını belirten Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, "Hasan Dağı volkanizma. Volkanizma deprem ile doğru orantılı bir jeolojik olay. Yani, ilimizde Tuz Gölü fay hattında bir deprem olması halinde volkanizmayı da etkiliyor.
Biz bunu geçen dönemlerde Niğde'de meydana gelen 5.1'lik depremde gördük ve tespit ettik, volkanizmayı etkiliyor. Magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük, onu tespit ettik. Hacettepe Üniversitesi ve Maden Teknik Arama Enstitüsü de bunları tespit etti. Bunları bize raporladılar" dedi.