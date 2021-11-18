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    • 18.11.2021 21:47
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    • 18.11.2021 21:52
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    İmran Kılıç kimdir? Hayatını kaybeden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

    Gündemde yoğun bir şekilde İmran Kılıç kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi ve herkesi yasa boğdu. Üzen haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Hayatı merak konusu olan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç kaç yaşındaydı, nereli, hastalığı neydi? İmran Kılıç ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    İmran Kılıç kimdir?

    İmran Kılıç kimdir? Hayatını kaybeden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın hayatını kaybettiğini yazarak başsağlığı diledi. Peki İmran Kılıç'ın hastalığı neydi?

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    İMRAN KILIÇ KİMDİR?

    1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul,ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.

    Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müfütüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.

        Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça bilmektedir.

        Ak Parti 27. dönem Kahramanmaraş milletvekili olmuştur.

        Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde 18 Kasım 2021 tarihinde vefat etti.

        İMRAN KILIÇ'IN HASTALIĞI NEYDİ?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

        64 yaşındaki Kılıç, bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu.
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        Haberler Güncel İmran Kılıç kimdir? Hayatını kaybeden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
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