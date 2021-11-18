İmran Kılıç kimdir? Hayatını kaybeden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın hayatını kaybettiğini yazarak başsağlığı diledi. Peki İmran Kılıç'ın hastalığı neydi?
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
İMRAN KILIÇ KİMDİR?
1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul,ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.
Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müfütüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.