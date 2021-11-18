Alibeyköy Barajı alarm veriyor! Son 10 yılın en düşüğü! İstanbul'da barajlarda son durum ne?

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki Barajların doluluk oranları yüzde 42.4 seviyesine kadar düştü. Alibeyköy Barajı'nda ise su seviyesi son yılların en düşük seviyelerinden birini görerek yüzde 16.41'e geriledi.
İstanbul'da beklenen yağışların etkili olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı azaldı. Mega kent İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 42.4 seviyesine düştü.
İSKİ'nin verilerine göre Alibeyköy Barajı'nda son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini görerek yüzde 16.41'e geriledi.