Ataşehir'de otomobil otobüs durağına daldı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, saat 05.40 sıralarında D100 Karayolu yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi.

Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı.