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    Diriliş Şairi Sezai Karakoç, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı

    İstanbul'da hayatını kaybeden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç (88) için Şehzadebaşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile çok sayıda partili, vatandaş katıldı.

    Diriliş Şairine son veda

    İstanbul'da hayatını kaybeden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç (88) için Şehzadebaşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile çok sayıda partili, vatandaş katıldı.

    Karakoç törenin ardından Şehzadebaşı Camii'nin haziresine defnedildi. Karakoç "Şehzadebaşı'nda Gün Doğmadan" şiirinde "Yerleşecek yer aramamak, caminin avlusunda, soğuk bir taşa oturmak, gün doğmadan Şehzadebaşı'nda" satırlarına yer vermişti.

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    Haberler Güncel Diriliş Şairi Sezai Karakoç, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı
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