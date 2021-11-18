Bunlar resmen çete! İYİ Parti'nin küfürcü vekili Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener de üzerini örttü

Bingöl'de şehit ağabeyine küfürler savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın işadamı Korkmaz Yiğit'i yüzde 89'luk hissesi İBB'ye ait olan arazinin satışı için 3 milyon 750 bin dolar dolandırmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
SABAHA'ta yer alan habere göre, Yiğit'in önce 21 Aralık 2020'de Türkkan'a, "Lütfü kardeşim seni 1985 yılında tanıdım. Bana 'düşünüp sana döneceğim' demiştin ama dönmedin" yazdığı bir mail attığı öğrenildi.
AKŞENER SKANDALI GÖRMEZDEN GELDİ
Türkkan'dan cevap alamayan Yiğit'in, bu kez 6 Mayıs 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir mail atarak durumu anlattığı ortaya çıktı. İşadamı Yiğit, aynı gün TBMM'ye de gereğinin yapılması için dilekçe yolladı.