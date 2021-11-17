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    • 18.11.2021 06:36
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    Bağcılar'da korku dolu anlar! Kurtarıldıktan sonra ellerini havaya açtı dua etti

    Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir binanın duvarına çarptı. Kaza sonrası kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kurtarılan sürücü, ambulansa taşınırken ellerini havaya kaldırarak dua etti.

    DHA
    Bağcılar’da korku dolu anlar!

    Kaza, Yavuz Selim Mahallesinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. 22 AB 899 plakalı kamyonetin sürücüsü Hüseyin Küçük, Mehmet Akif Bulvarı'nda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç bir binanın duvarına çarptı.



    Kazada kamyonette sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte kurtardı.

        Araçtan çıkarılan sürücüye sağlık görevlileri ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı.



        SÜRÜCÜ, ELLERİNİ HAVAYA KALDIRARAK DUA ETTİ
        Öte yandan, sağlık ekiplerinin ambulansa taşıdığı yaralı sürücü, ellerini havaya kaldırarak dua etti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Güncel Bağcılar'da korku dolu anlar! Kurtarıldıktan sonra ellerini havaya açtı dua etti
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