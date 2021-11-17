Bağcılar'da korku dolu anlar! Kurtarıldıktan sonra ellerini havaya açtı dua etti

Kaza, Yavuz Selim Mahallesinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. 22 AB 899 plakalı kamyonetin sürücüsü Hüseyin Küçük, Mehmet Akif Bulvarı'nda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç bir binanın duvarına çarptı.