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    • 19.11.2021 08:55
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    19 Kasım parçalı Ay tutulması saat kaçta, ne kadar sürecek, Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne? Boğa, Başak, Yay, Oğlak...

    Parçalı ay tutulması için geri sayım sona erdi. Astroloji gündemini ve doğa olaylarını takip edenler tarafından 19 Kasım Ay tutulması büyük ilgi görüyor. Kandilli Rasathanesi tarafından Parçalı Ay tutulmasının bugün saat kaçta başlayacağı ve kaçta biteceği duyuruldu. Astrologlara göre bu tutulma Boğa burcu üzerinde gerçekleşecek ve diğer burçlara etkileri uzun süre devam edecek. Astrologlar, Boğa-Akrep aksında olan tutulmaların psikolojik olarak bizi zorladığı, görmek istemediğimiz olumsuzluklar üzerinden gelen deneyimlerle karşılaşacağımızı söylüyor. Peki, 19 Kasım parçalı Ay tutulması saat kaçta başlayacak? 19 Kasım Ay tutulması kaç saat sürecek? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Başak ve diğer buçlara olan etkileri haberimizde!

    takvim.com.tr
    19 Kasım parçalı Ay tutulması saat kaçta, ne kadar sürecek?

    2021 yılının son ay tutulması bugün gerçekleşiyor. Astrolojiyi sevenler ay tutulmasının etkileri üzerine odaklanmış durumda. Astrologlar 19 Kasım Cuma günü yaşanacak ay tutulmasının burçlara olan etkisi hakkkında çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Peki,19 Kasım ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? İşte tüm merak edilenler!

    19 KASIM AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

    Parçalı ay tutulmasının saat 09:00'da başlayacağı ve 15:05'te sona ereceği Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

    AY TUTULMASI NEREDE, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

    19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması Amerika ve Avustralya'dan görülecek.

    19 KASIM AY TUTULMASI ETKİLERİ

    Hürriyet'in haberine göre, tutulmalar gökyüzündeki en önemli görünümlerdir. Her ay, yeniay ve dolunay olur. Fakat tutulmalar, yeniay ve dolunayların Ay düğümlerine belli yakınlıkta olduğu zamanlar gerçekleşir. 19 Kasım'da Boğa burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.

    Haziran 2020'den beri İkizler-Yay burçlarında gerçekleşen tutulmalar 4 Aralık'ta Yay burcundaki Güneş tutulmasından sonra, 2023 sonuna kadar Boğa-Akrep burcunda devama edecekler. 19 Kasım tutulması da önümüzdeki 2 sene boyunca sınanacağımız alanların konu başlıklarını veren, fragman tadında bir tutulma olacak.

    Boğa-Akrep aksında olan tutulmalarda psikolojik olarak bizi zorlayan, görmek istemediğimiz olumsuzluklar üzerinden gelen deneyimlerle karşılaşacağız. Daha çok istikrar ve huzur isteyeceğiz. Maddi dünyada güvence aradığımız alanlara yönelip buralarda gelişim sağlamamız gereken bir dönem olacak. Gerçekçi bir yaklaşımla somut değerler ortaya koyabilmek önem kazanacak.

    19 Kasım Boğa Ay tutulmasına baktığımızda etkileri kuvvetli bir tutulma olduğunu görüyoruz. Algol isimli önemli bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşen tutulmaya Jüpiter'in de sert açısı var. Medusa ile özdeşleştirilen Algol yıldızı çift yönlü bir yıldızdır. Hem iyicil hem de kötücül çalışabilir. Getirdiği sınavlar da ilişkileri ve maddiyatı anlatan Venüsyen sınavlardır.

    Boğa burcu ise sahip olmayı, güven duygusunu ve dünyevi değerleri anlatır. Akrep ve Boğa'nın karşı karşıya olduğu bu tutulma kriz yaratan bir dizi olayı gündeme getirecek. Bu olaylar güvenlik ihtiyacımızın önemini, sahip olduklarımızın değerini anlamamız için ortaya çıkan durumlar olacak. Jüpiter de yaşanan olayları büyütecek. Bu süreçte dürtülerimizi kontrol edebilmek, onlara rağmen doğru olanı yapabilmek önemli.

    Karşılaşacağımız olaylarda direnç göstermek yerine alt metni okuyup bırakmamız gerekeni bırakabilirsek, elimizde kalanlarla güvenli hissedeceğiz. Hatta bu dönüşüm rüzgarından daha da sağlam çıkabilme ihtimalimiz var.

        Manipülasyonun oldukça fazla olacağından menfaat uğruna yapılan yönlendirmelere dikkat edilmeli. Maddi konulara ve ilişkilere ait sorunları görmezden gelme eğilimimiz olabilir. Olaylara kaçmadan ve gerçekçiliği kaybetmeden bakmaya çalışmalıyız.
        Uranüs ve Mars da beklenmedik öfke patlamalarını, çatışmaları ve ön görülmeyen bazı eylemleri gündeme getirecek. Bu süreçte tepkisel davranmamaya dikkat edilmeli.

        Dünya genelinde ani hava değişimleri, ekonomik dengesizlik ve güvenlik sorunları gündemde olacak. Aynı zamanda sağlık sektöründeki olumlu gelişmeler de hızlanacak.

        Sağlık olarak da baş, boyun, boğaz, tiroit ve üreme organlarıyla ilgili sorunlarda artış olabilir.

        Boğa Ay tutulmasından 16-22 Kasım, 16-22 Şubat, 15-21 Mayıs ve 17-23 Ağustos arasında doğanlar ve haritalarında 27 derece civarında sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) önemli yerleşimi olanlar daha yoğun etkilenecekler.

        YÜKSELEN KOÇ

        Maddi konular ve bunlara yüklenen anlamlar üzerinden etkileyecek bir tutulma olacak. Risk almaktan ya da krizli durumların içine çekilmektense daha güvenli alana yönelmeyi tercih etmelisiniz. Kazançlarınıza, ürettiğiniz değerlere daha fazla odaklanacaksınız. İleri dönük hedefler sebebiyle bugünü kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. İş hayatında bugüne kadar layığıyla üstlenilmiş sorumlulukların meyvelerini de alabilirsiniz.

        YÜKSELEN BOĞA

        Sizleri hayatın tüm alanlarında etkileyebilecek bir tutulma. Hem ikili ilişkileri hem de iş hayatı gündeme gelebilir. Mümkün olduğu kadar merkezinize kendinizi alarak karar vermeniz gereken bir süreç. İlişkiler içinde olmanın verdiği güvenlik ihtiyacına ne kadar tutunduğunuzu fark etmeniz için bazı olaylar yaşanabilir. İnançlarınıza daha fazla odaklanmak, bitmesi gerekenler konusunda da inat etmemek uzun dönemde kazandıracak.

        YÜKSELEN İKİZLER

        Daha çok yarım kalan konuların tamamlanmasını yaşarken, iç muhasebe yapmanıza neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız. İnançlarınızı sorgulayıp daha içe dönme yaşayabilirsiniz. Bu dönemde terapi süreçleri, psikolojik yapılanmalar ön planda olacak. Saplanılan detaylarda güveni aramamak gerektiğini anlayabilir, korkularınızdan kurtulabilirsiniz. Günlük düzenin farklılaşacağı bir dönem olacak.

        YÜKSELEN YENGEÇ

        Geleceğe yönelik planların ve hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenlerin gündeme geleceği bir süreç olacak. Sosyal çevrenizde krizli konular yaşanabilir. Duyguların coşkusuna kapılıp hedeflerden sapmamaya dikkat edilmeli. Bu süreçte krediler, giderler de zorlayabilir. Özel hayatta kurulmuş sağlam ilişkiler yaşanılanları daha rahat atlatmaya yardımcı olacak.

        YÜKSELEN ASLAN

        Bu tutulma gündeminize iş hayatıyla, üstlenilen sorumluluklarla ilgili konuları getirecek. İkili ilişkilerde denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Olaylara daha uzlaşmacı yaklaşmaya gayret edilmeli. Aile içinde takıntılı olunan konulardan sıyrılmaya, geçmişi geçmişte bırakmaya gayret edilmeli. Bu süreçte çalışma hayatına odaklanmak, planlı ve programlı olmak olayları daha rahat atlatmaya yardımcı olacak.

        YÜKSELEN BAŞAK

        Sizler daha çok hayatı sorgulatan, inançlar konusunda düşünmeyi sağlayan olaylarla karşılaşacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızla gerginlikler yaşanabilir. Yurt dışıyla alakalı ticari konular, eğitim hayatı gündemde olacak. Olaylara çok fazla eleştirel yaklaşmamaya, takıntı yapmamaya dikkat edilmeli. Bakış açısını esnetebilenler, yaratıcı düşünen ve konuya eğlence katarak yaklaşanlar bu süreçte daha rahat edecekler.

        YÜKSELEN TERAZİ

        Tutulma sizlere ortak paylaşımlı paralarla, giderlerle ilgili olayları getirecek. Tutunup bırakamadığınız ama vazgeçmeniz gereken krizli durumlarla yüzleşebilirsiniz. Bu alanlarda konuları kişisel algılamadan, süreci iyi yönetmeniz önemli olacak. Aşk hayatı ve duyguların coşkusu da zorlayabilir. Mümkün olduğunca değişime açık kalmak, yaşanılanları daha rahat atlatmaya yardımcı olacak.

        YÜKSELEN AKREP

        İkili ilişkiler üzerinden yoğun etki alacağınız bir tutulma olacak. İlişkilerinizde bir türlü vazgeçemediğiniz ama size iyi hissettirmeyen alanlarla yüzleşebilirsiniz. Bu noktada bırakmanız gereken, sağlıksız anlam yüklediğiniz düşünceleriniz olacak. Karar verirken dengeleri gözetmek önemli. Kişisel hırslar uğruna tutunduklarınızdan vazgeçmek sizleri ilişkide de, hayatta da özgürleştirecek.

        YÜKSELEN YAY

        Bu tutulmada daha çok çalışma ortamıyla, birlikte çalışılan kişilerle ve sağlıkla ilgili konularla karşılaşacaksınız. Bağımlılık geliştirilen alanlardan kurtulmak önemli olacak. Bu alanlarda yaşanacak iletişimler sizi zorlayabilir. Günlük akışınızı yeniden düzenlemeniz gerekecek. Yaşanılan değişimlerde kendi değerinize odaklanmak size yardımcı olacak.

        YÜKSELEN OĞLAK

        Sizler daha çok ortak aşk hayatının ya da çocuklarla ilgili konuların öne çıkacağı olaylarla karşılaşacaksınız. Bu alanlarda ön yargılı davranmamak, yeri geldiğinde esnek davranabilmek önemli. Kendinizi daha net yaşam sahnesine koyacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Belki bir hobinize daha ciddiyetle yaklaşacaksınız. Yeni bir aşk da gündeminizde olabilir.

        YÜKSELEN KOVA

        Sizleri daha çok ailevi konular üzerinden etkileyebilecek bir tutulma olacak. Yuvanızda kurmak istediğiniz düzen, evinizle ilgili yapmak istedikleriniz gündeme gelecek. İş hayatında almış olduğunuz sorumlulukları azaltabilirsiniz. Bu noktada bırakmanız gereken, kariyer hayatına fazladan yüklediğiniz anlamlar olacak. Ebeveynlerinizle ilgili yapmak istedikleriniz hayata geçirmek size iyi gelecek.

        YÜKSELEN BALIK

        Bu tutulmada daha çok yakın çevrenizle olan ilişkilerinizin gündeme geleceği olaylarla karşılaşacaksınız. İletişim konularında bazı gerginlik yaşanabilir. Anlaşmalarla, sözleşmelerle ilgili çıkabilecek pürüzlere dikkat edilmeli. Olaylara ön yargısız, daha çok mantık odaklı yaklaşmak gerekecek. Bu dönemde arkadaş çevrenizden, sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz.
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        Haberler Güncel 19 Kasım parçalı Ay tutulması saat kaçta, ne kadar sürecek, Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne? Boğa, Başak, Yay, Oğlak...
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