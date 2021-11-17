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    • Güncel
    • 17.11.2021 08:11
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    • 17.11.2021 08:11
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    İBB'de çaycıya 'çayı erken demlemedin' dayağı!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bulunan otobüs işletme şefliğinde çayın erken demlenmemesine öfkelenen bir otobüs şoförü çaycıya saldırdı. Mağdur çaycının şikayeti üzerine dayakçı şoför hakkında soruşturma başlatıldı.

    İBB’de çaycıya ’erken demlemedin’ dayağı!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan Ferhat Paşa Çiftliği İBB Araç İşletme Şefliğinde çayı demlemeyen görevli şoförler tarafından darp edildi. Olay 27 Eylül günü meydana geldi. 44 yaşındaki Murat G., işletme şefliğinde çaycı olarak görev yapıyordu. Olay günü sabah saatlerinde şirkete geçen genç adam çayı demledi. Bu sırada aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Akın T., isimli bir şoför içeri girdi. Başka şoförlerinde işletmede bulunduğu sırada iddiaya göre Akın T., çaycı Murat G.'ye çayın hazır olup olmadığını sordu.


    ŞOFÖRLER ARAYA GİRDİ
    Genç şoför aldığı hayır cevabı karşısında çaycının üzerine yürüyerek sinkaflı sözler söylemeye başladı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce şoför, çaycıya saldırmaya başladı. Yumruklu ve tekmeli kavgayı o sırada işletmede bulunan diğer şoförler ayırdı. Olayla ilgili polisi arayan belediye personelleri ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.


    ÇAYI ERKEN DEMLEMEDİN DAYAĞI
    Karakola götürülen şoför ve çaycının ifadelerine başvuruldu. Murat G., çayı erken demlemediği için şoför Akın T.'nin kendisine kızdığını bu nedenle defalarca darp edildiğini anlattı.

        Üzerindeki kıyafetin yırtıldığını ve sinkaflı sözlerle tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyleyen mağdur adam olayla ilgili şikayetçi oldu. Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülerek darp raporu alan Murat G.'nin ifadesi ardından şoför Akın T.'nin de ifadesi alındı.

        'ASIL DAYAĞI BEN YEDİM'
        Sabah'ta yer alan habere göre, Akın T., ifadesinde, mesaiye erken başlamak için Murat G., ile konuştuğunu bu sırada çaycının, 'Daha erken açarsam bana para mı verecekler?' şeklinde konuştuğunu, konuşmaya öfkelendiği için mesai arkadaşını uyardığını aralarında çıkan tartışmada asıl darp edilenin kendisi olduğunu ve kıyafetlerinin parçalandığını söyleyerek Murat G.'den şikayetçi oldu. Belediyedeki çay tartışması üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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