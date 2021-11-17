İBB'de çaycıya 'çayı erken demlemedin' dayağı!

'ASIL DAYAĞI BEN YEDİM'

Sabah'ta yer alan habere göre, Akın T., ifadesinde, mesaiye erken başlamak için Murat G., ile konuştuğunu bu sırada çaycının, 'Daha erken açarsam bana para mı verecekler?' şeklinde konuştuğunu, konuşmaya öfkelendiği için mesai arkadaşını uyardığını aralarında çıkan tartışmada asıl darp edilenin kendisi olduğunu ve kıyafetlerinin parçalandığını söyleyerek Murat G.'den şikayetçi oldu. Belediyedeki çay tartışması üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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