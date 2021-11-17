İBB'de çaycıya 'çayı erken demlemedin' dayağı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan Ferhat Paşa Çiftliği İBB Araç İşletme Şefliğinde çayı demlemeyen görevli şoförler tarafından darp edildi. Olay 27 Eylül günü meydana geldi. 44 yaşındaki Murat G., işletme şefliğinde çaycı olarak görev yapıyordu. Olay günü sabah saatlerinde şirkete geçen genç adam çayı demledi. Bu sırada aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Akın T., isimli bir şoför içeri girdi. Başka şoförlerinde işletmede bulunduğu sırada iddiaya göre Akın T., çaycı Murat G.'ye çayın hazır olup olmadığını sordu.
ŞOFÖRLER ARAYA GİRDİ
Genç şoför aldığı hayır cevabı karşısında çaycının üzerine yürüyerek sinkaflı sözler söylemeye başladı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce şoför, çaycıya saldırmaya başladı. Yumruklu ve tekmeli kavgayı o sırada işletmede bulunan diğer şoförler ayırdı. Olayla ilgili polisi arayan belediye personelleri ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.