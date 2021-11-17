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    • Güncel
    • 17.11.2021 09:54
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    • 17.11.2021 10:05
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    SON DAKİKA! MSB duyurdu! Türkiye ile ABD arasındaki kritik toplantı sonrası ilk açıklama

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları arasında yapılan toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye ile ABD arasındaki toplantı sonrası ilk açıklama

    Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın, ABD'nin başkenti Washington'da olumlu ve yapıcı ortamda gerçekleştirildiğini açıkladı.
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı' ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB duyurdu! Türkiye ile ABD arasındaki kritik toplantı sonrası ilk açıklama
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