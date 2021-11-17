Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2021 19:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2021 19:58
    ABONE OL

    Sağlık Bakanlığı 17 Kasım 2021 COVID-19 tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son COVID-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Detaylar geliyor...

    15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

            8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
                Kılıçdaroğlu’na tutarsızlık tepkisi
                Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 17 Kasım 2021 COVID-19 tablosunu paylaştı
                    SON DAKİKA