Sağlık Bakanlığı 17 Kasım 2021 COVID-19 tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
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15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
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15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
14 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
13 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
12 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
11 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
9 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU