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    • Güncel
    • 17.11.2021 22:44
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    • 17.11.2021 22:49
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    PTT tebligat sorgulama nasıl yapılır? E-devlet T.C. kimlik no ile PTT tebligat barkod numarası sorgulama ekranı!

    Gündemde yoğun bir şekilde PTT tebligat sorgulama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Cumhuriyet Savcılığı ve icra daireleri tarafından gönderilen tebligat belgeler şahıslara özel olarak düzenleniyor. Adli, idari ve vergi tebliğ evrakı gibi çeşitleri bulunuyor ve barkod numarasının internet üzerinden nasıl öğrenilebileceği merak edilenler arasında yer alıyor. E-devlet T.C no ile PTT tebligat barkod numarası sorgulama ekranına nereden ulaşılır? PTT tebligat numarasını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    PTT tebligat sorgulama nasıl yapılır?

    PTT tebligat sorgulama nasıl yapılır? E-devlet T.C. kimlik no ile PTT tebligat barkod numarası sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Kendilerine gönderilen bir tebligatın olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler bunu internet üzerinden kolay ve hızlı şekilde yapabiliyor. PTT tebligat sorgulama işleminin nasıl yapıldığına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    PTT KARGO TEBLİGAT BARKOD NUMARASI SORGULAMA

    Günümüzde tebligat sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından e-devlet üzerinden veya PTT 'nin resmi sitesi aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Vatandaşlar taraflarına gönderilen kargo tebligatları barkod numarasını girerek internet üzerinden hızlıca kontrol edebilmektedirler.

    PTT sitesi üzerinden kargo tebligat sorgulamak için;

    İnternet üzerinden gonderitakip.ptt.gov.tr adresine gidin.

    13 haneli kargo barkod numarasını açılan pencerede gerekli boşluğa yazın.

    Sağ tarafta mavi renkli kutuda yer alan "Sorgula" sekmesine tıklayın ve kargonuzla ilgili bilgileri görüntüleyin.

        E-DEVLET KARGO TEBLİGAT SORGULAMA

        İnternet üzerinden turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası, şifre, mobil imza veya e-imza seçeneklerinden birini kullanarak giriş sağlayın.

        Ekranın üst kısmında bulunan arama çubuğuna "PTT kayıtlı gönderi takibi" yazarak arama yapın.

        Çıkan sonuca tıklayarak PTT Genel Müdürlüğü'nün gönderi takip sayfasına gidin.

        13 haneli barkod numarasını ekrandaki kutuya girin.

        Alt tarafta bulunan güvenlik kodu kısmını ekranda gördüğünüz karakterleri girerek doldurun.

        Ekranın altında bulunan mavi "Sorgula" butonuna basarak kargonuzla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

        Kargo tebligat sorgulama işlemlerinin internet üzerinden yapılması vatandaşlara son derece kolaylık tanıyan bir işlemdir. Vatandaşlar bu şekilde taraflarına gönderilen resmi belgeleri herhangi bir aksama ve karmaşa olmadan takip edebilmekte, resmi belgelerine kısa sürede ulaşabilmektedirler. Mobil uygulama üzerinden de kargo tebligat sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir.
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