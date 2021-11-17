PTT tebligat sorgulama nasıl yapılır? E-devlet T.C. kimlik no ile PTT tebligat barkod numarası sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Kendilerine gönderilen bir tebligatın olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler bunu internet üzerinden kolay ve hızlı şekilde yapabiliyor. PTT tebligat sorgulama işleminin nasıl yapıldığına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.