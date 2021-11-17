PTT tebligat sorgulama nasıl yapılır? E-devlet T.C. kimlik no ile PTT tebligat barkod numarası sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Kendilerine gönderilen bir tebligatın olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler bunu internet üzerinden kolay ve hızlı şekilde yapabiliyor. PTT tebligat sorgulama işleminin nasıl yapıldığına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
PTT KARGO TEBLİGAT BARKOD NUMARASI SORGULAMA
Günümüzde tebligat sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından e-devlet üzerinden veya PTT 'nin resmi sitesi aracılığıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Vatandaşlar taraflarına gönderilen kargo tebligatları barkod numarasını girerek internet üzerinden hızlıca kontrol edebilmektedirler.
PTT sitesi üzerinden kargo tebligat sorgulamak için;
İnternet üzerinden gonderitakip.ptt.gov.tr adresine gidin.
13 haneli kargo barkod numarasını açılan pencerede gerekli boşluğa yazın.
Sağ tarafta mavi renkli kutuda yer alan "Sorgula" sekmesine tıklayın ve kargonuzla ilgili bilgileri görüntüleyin.