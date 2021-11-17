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    • 17.11.2021 16:06
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    • 17.11.2021 16:30
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    Düzce depremi şiddeti kaç? Nerelerde hissedildi? Düzce nerede hangi bölgede? Depremde zarar kayıp var mı?

    Vatandaşlar Düzce depremi şiddeti kaç? Nerelerde hissedildi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İstanbul’da yaşayanların da hissettiği ve çok korktuğu depremin detaylarına dair bilgiler merak edildi. Peki Düzce depremi sonrasında zarar kayıp, ölü ya da yararlı var mı? İlin karakteristik özellikleri de merak konusu oldu ve Düzce nerede hangi bölgede? Sorusunun yanı sıra daha pek çok bilgi araştırılır oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Düzce depremi şiddeti kaç?

    Düzce depremi şiddeti kaç? Nerelerde hissedildi? Düzce nerede hangi bölgede? Depremde zarar kayıp var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'da da hisseden ve oldukça korkutan deprem hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve yararlı, ölü olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Düzce depremi ile ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte son gelişmeler...

    DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

    AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce'de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi.

    DÜZCE HANGİ BÖLGEDE?

    Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Düzce ili nüfusu: 395.679'dür. Bu nüfusun % 68,8 si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 2.492 km2'dir. İlde km2'ye 159 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkez ilçede 352'dir.)

    04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 10 belediye, bu belediyelerde 115 mahalle, ayrıca 278 köy bulunmaktadır.

        DÜZCE DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ? DEPREMDEN SONRA ZARAR VAR MI?

        Son dakika deprem haberine göre Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

        Düzce Çilimli'de 5.0 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler geldi!

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

        Düzce Valiliği de deprem nedeniyle Valilik ve AFAD ekiplerine herhangi bir ihbarın gelmediği açıklandı. Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.
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        Haberler Güncel Düzce depremi şiddeti kaç? Nerelerde hissedildi? Düzce nerede hangi bölgede? Depremde zarar kayıp var mı?
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