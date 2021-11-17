Düzce depremi şiddeti kaç? Nerelerde hissedildi? Düzce nerede hangi bölgede? Depremde zarar kayıp var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'da da hisseden ve oldukça korkutan deprem hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve yararlı, ölü olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Düzce depremi ile ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte son gelişmeler...
DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Düzce'de 5.3 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi.
DÜZCE HANGİ BÖLGEDE?
Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Düzce ili nüfusu: 395.679'dür. Bu nüfusun % 68,8 si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 2.492 km2'dir. İlde km2'ye 159 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkez ilçede 352'dir.)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 10 belediye, bu belediyelerde 115 mahalle, ayrıca 278 köy bulunmaktadır.