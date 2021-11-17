Düzce depremi şiddeti kaç? Nerelerde hissedildi? Düzce nerede hangi bölgede? Depremde zarar kayıp var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul'da da hisseden ve oldukça korkutan deprem hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve yararlı, ölü olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Düzce depremi ile ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte son gelişmeler...